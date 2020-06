D’anciens Googlers conçoivent un système de jeu Osmo pour enseigner les STEM à des enfants australiens

Nous savons que le gouvernement australien considère que l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) est important pour nos jeunes Australiens, car en mai de cette année, il a alloué 64 millions de dollars pour financer des initiatives STEM d’apprentissage précoce.

Le gouvernement a annoncé le financement sur le site du ministère de l’Éducation en précisant: Le gouvernement est déterminé à améliorer les compétences en STIM des jeunes Australiens afin de garantir qu’ils possèdent les compétences dont ils ont besoin pour vivre et travailler dans un monde globalisé.

Osmo est un nouveau type de système de jeu qui s’appuie sur cette résolution et donne vie à l’apprentissage traditionnel des STEM. L’équipe derrière Osmo est composée de deux jeunes parents de Stanford et Google – Pramod Sharma et Jerome Scholler. Ils ont inventé la technologie d’intelligence artificielle réfléchie (RAI) qui est à la base des produits Osmo.

Osmo est un nouveau type de système de jeu qui étend le jeu

jouer au-delà de l’écran.

Ce que signifie la technologie RAI, c’est qu’une caméra réfléchissante est intégrée au système afin que le jeu soit étendu au-delà de l’écran et interagisse avec ce que l’utilisateur dessine, écrit et assemble dans l’espace. Tout objet peut interagir avec l’écran, y compris les carreaux, le stylo et le papier, les blocs, les jouets – vous l’appelez.

Ce jeu pratique favorise la créativité, la résolution de problèmes et l’interaction sociale, car Osmo utilise l’écran pour créer une nouvelle expérience d’apprentissage pratique et saine.

Osmo – relier l’écran à la réalité

«Alors que les gens affluent vers la réalité virtuelle, nous sommes des pionniers de la réalité réelle – déclenchant des expériences qui vont au-delà des écrans numériques», explique Pramod Sharma, PDG et co-fondateur d’Osmo.

Tout le monde peut participer au jeu, n’importe où, sur n’importe quelle surface, faisant d’Osmo un appareil de jeu multigénérationnel avec l’apprentissage STEM en son cœur.

Les produits Osmo ont déjà été accueillis avec enthousiasme par la communauté enseignante australienne, qui les a reconnus comme étant une manière interactive et intéressante d’enseigner les STEM à leurs élèves.

Osmo encourage le jeu interactif dans une gamme de formats.

Osmo propose trois kits. Le premier s’appelle le Creative Kit et apprend aux utilisateurs à dessiner et à griffonner. Le deuxième kit s’appelle Tangram et celui-ci comporte cinq jeux pour enseigner les chiffres, les mots et la science «Newton». Le troisième kit s’appelle MindRacers et ici, les utilisateurs peuvent choisir leurs voitures parmi une flotte de coureurs Hot Wheel et commencer à courir.

Il existe également trois jeux complémentaires disponibles: Pizza Co., qui consiste à gérer une pizzeria; Codage Awbie qui enseigne les blocs de codage pour faire bouger Aubie à l’écran; et Coding Jam Game où les utilisateurs peuvent créer leur propre musique en organisant les blocs de codage d’Osmo en motifs et en séquences.

Osmo est conçu pour les enfants de 5 à 12 ans. Tous les kits et jeux sont disponibles dans les magasins JB Hi-Fi, Australian Geographic, Office Works, Harvey Norman et Apple.