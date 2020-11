Danai Gurira de Black Panther jouera un pionnier historique dans un prochain film

Née en 1924, Shirley Chisolm a grandi à Brooklyn, New York et a fréquenté le Brooklyn College avant d’obtenir sa maîtrise à l’Université Columbia. Son premier pas en politique a été dans un rôle de soutien, car elle a aidé les campagnes pour ceux qu’elle soutenait, et elle était membre des clubs démocratiques de Brooklyn et de la Ligue des femmes électrices. Elle s’est présentée pour la première fois à un siège à l’Assemblée de l’État de New York en 1964, et alors qu’elle faisait face à la résistance, elle a d’abord remporté la primaire démocrate, puis a battu ses adversaires des partis républicains et libéraux aux élections. En 1968, elle s’est présentée à la Chambre des représentants des États-Unis au service du 12e district du Congrès de New York, et a de nouveau gagné lors d’un glissement de terrain, faisant d’elle la première femme noire au Congrès.