Dan Limerick nommé directeur de l’exploitation de WME

Dan Limerick a été promu directeur de l’exploitation de WME, a annoncé lundi Lloyd Braun, président d’Endeavour Client Group et président de WME.

Limerick travaillera en étroite collaboration avec Braun et le président de WME, Ari Greenburg, supervisant tous les domaines de l’agence, les priorités commerciales et les initiatives stratégiques.

«Dan a été un partenaire de réflexion critique pour notre agence et nos clients tout au long de son séjour chez WME, servant de main ferme au milieu des changements transformationnels de notre industrie», déclare Braun dans un communiqué à TheWrap. «Le caractère et le jugement de Dan sont emblématiques de qui nous nous efforçons d’être, et nous attendons avec impatience qu’il joue un rôle plus important dans la croissance de WME.»

«Pendant mon séjour chez WME, j’ai été constamment inspiré par la passion et la créativité de mes collègues», a ajouté Limerick. «J’attends avec impatience ma collaboration continue avec eux et je suis plus que ravi de m’associer à Lloyd et Ari alors que nous traversons cette période de changements et d’opportunités sans précédent dans notre entreprise.

Limerick a récemment été nommé chef des affaires commerciales pour Endeavour Client Group, supervisant la stratégie commerciale pour les accords avec les clients et aidant à gérer les relations de guilde pour l’agence. En plus de son nouveau rôle, Limerick continuera de superviser la fonction Affaires commerciales d’Endeavour Client Group.

Dan Limerick a rejoint WME en 2016 en tant que responsable des affaires commerciales pour la télévision. Limerick a été à l’avant-garde d’un certain nombre d’accords historiques au cours de sa carrière, en particulier à la télévision. Avant de rejoindre WME, Limerick était vice-président exécutif et responsable des affaires commerciales pour Warner Bros. Television, où il a débuté en 2002.

Il a commencé sa carrière dans le domaine du divertissement au département juridique de Carsey-Werner et est diplômé de la UCLA School of Law et de l'Université Wesleyan.