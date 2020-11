Dan Kohn, directeur exécutif de la Cloud Native Computing Foundation, est décédé

Dan Kohn, leader de l’initiative de santé publique de la Linux Foundation (LFPH) et ancien directeur exécutif de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), est décédé des suites d’un cancer du côlon. Le directeur exécutif de la Linux Foundation, Jim Zemlin, a écrit hier (via LFPH): Dan a joué un rôle spécial à la Linux Foundation. Il a aidé à établir l’organisation que nous sommes aujourd’hui et a supervisé la communauté open source à la croissance la plus rapide de l’histoire, la Cloud Native Computing Foundation. Dan était également un pionnier. En 1994, il a réalisé la première transaction commerciale sécurisée sur Internet après avoir construit le premier panier d’achat en ligne.



Ce que vous ne savez peut-être pas sur Dan, c’est son désir de toujours d’aider les autres. De servir en tant que pompier volontaire à l’université à se retirer de son rôle dans la Cloud Native Computing Foundation pour incuber et fonder l’initiative Linux Foundation Public Health qui aide les autorités du monde entier à combattre Covid19; On pouvait toujours compter sur Dan en cas de crise.

Dan laisse derrière lui sa femme Julie et ses deux jeunes garçons, Adam et Ellis … Nous allons créer un fonds de bourses pour ses enfants et nous enverrons des informations dans les prochains jours sur la façon dont les gens peuvent contribuer. LFPH a mis en place une carte à signer par la communauté pour la transmettre à sa famille le moment venu. Vous pouvez le signer ici.

Alex Williams de The New Stack a également rendu hommage à Kohn.