Dan Carter n’a rien à redonner au rugby néo-zélandais, mais c’est une mesure de l’homme qu’il veut

À l’apogée de ses pouvoirs, Dan Carter était l’un des joueurs les plus sublimes à regarder dans le rugby mondial, un magicien avec une balle à la main et un sorcier avec elle sur la chaussure.

Son jeu complet était au-dessus de tout le monde, guidant avec confiance une équipe autour du parc et inspirant ses coéquipiers dans des situations de haute pression.

Maintenant, à l’âge de 38 ans, l’un des plus grands joueurs de tous les temps est de retour en Nouvelle-Zélande, à l’exception non de ses bien-aimés Crusaders, où il a remporté trois titres de Super Rugby, mais avec les Auckland Blues.

Les Bleus étaient en pourparlers avec Carter depuis un certain temps et une blessure au pied de l’arrière latéral Stephen Perofeta a accéléré la possibilité de signer un contrat de remplacement pour Carter pour la compétition de Super Rugby Aotearoa, à partir du 13 juin.

Carter a terminé ses engagements avec Kobe Steelers de la Top League japonaise après l’annulation de la saison en raison de la pandémie de Covid-19, et il est depuis revenu à Auckland avec sa famille.

L’homme de Leeston était en pleine forme au cours de ses trois saisons au Japon, remportant le titre de champion en 2019, et ses principales motivations pour rejoindre les Blues sont de redonner au rugby néo-zélandais en partageant ses connaissances et son expérience à la fin de sa carrière. .

Alors que certains peuvent penser que le triple joueur mondial de l’année a eu un coût important, il a convenu d’un contrat standard d’ajout tardif de 1800 $ par semaine – 18000 $ pour la saison s’il reste pour toute la compétition de 10 semaines.

Il pourrait y avoir plus à venir sur le terrain aussi.

Sa présence surprise mettra la cerise sur le gâteau pour l’entraîneur-chef Leon MacDonald, fournissant aux Bleus une richesse de profondeur, pour participer à une compétition de rugby néo-zélandaise qui promet d’être à la fois passionnante et combative.

Il est peu probable que la vue de Carter tirant sur un maillot des Bleus convienne à certains fidèles partisans des Croisés. Le double vainqueur de la Coupe du monde a disputé 141 apparitions pour la tenue de Canterbury en 13 saisons, avant de se diriger vers le nord après la Coupe du monde 2015.

Les Blues, qui ont eu du mal à réussir depuis la levée de la couronne du Super Rugby en 2003, se vantent maintenant de Carter et Beauden Barrett comme leurs principales options de meneur de jeu pour la saison à venir. Une perspective alléchante.

La paire avait une relation de type maître et apprenti au cours du cycle de la Coupe du monde 2015, et bien que Barrett prenne les rênes à la volée, Carter se présente comme un remplaçant assez pratique dans les dernières étapes d’un match.

Avoir le brillant Barrett et Carter signifie que les Bleus possèdent l’un des backlines les plus dévastateurs de la compétition. Sans oublier le prolifique Rieko Ioane sur l’aile, TJ Faiane et Joe Marchant au centre, et Sam Nock au demi de mêlée.

Si les Bleus peuvent prendre pied à l’avant, alors ils ont les talents étincelants de ces joueurs pour produire la magie à grande échelle.

Le match dans deux semaines contre les Hurricanes devait concerner Barrett, un ancien joueur de l’équipe de Wellington, mais le profil du jeu est passé à un autre niveau après le changement de Carter.

Il y a un avantage concurrentiel chez chaque sportif, cependant, à 38 ans, Carter doit être réaliste quant à ses perspectives. Avec six matchs en 18 mois et trois mois sans entraînement de rugby, il faudra du temps pour se mettre au courant.

Pourtant, même avoir Carter impliqué dans la formation, inspirer les joueurs, partager ses connaissances et obtenir une goutte de temps de jeu en cours de route, en fait une perspective passionnante.

Le voir pour un dernier épanouissement suscitera un sourire et fera regarder chaque fan de rugby avec un énorme intérêt.

