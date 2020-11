DAMWON, Suning et Top Esports étaient les équipes les plus regardées au Mondial 2020

Suite à la conclusion du 2020 League of Legends Championnat du monde, les cinq équipes les plus populaires ont été révélées.

Le tournoi, qui a culminé à près de quatre millions de téléspectateurs lors de la finale, a réuni les meilleures équipes. Les gagnants et finalistes éventuels, DAMWON Gaming et Suning, figuraient parmi les équipes les plus populaires de l’événement, aux côtés de certaines des meilleures d’Europe.

Tout au long de l’événement, les champions du monde DWG ont attiré en moyenne 1 904 066 téléspectateurs, tandis que Suning en a enregistré 1 720 883. Cette statistique a été gonflée depuis la finale, selon EsportsCharts, car c’est le match le plus populaire auquel les deux équipes étaient présentes.

L’équipe chinoise Top Esports, grand favori pour remporter l’épreuve, a terminé à la troisième place commune aux côtés de G2 Esports après une défaite contre Suning en demi-finale. TES a attiré en moyenne 1 501 465 téléspectateurs.

La LCK et la LPL s’étaient révélées être deux des régions les plus dominantes aux Mondiaux, mais la LEC n’était pas loin derrière. Bien que Fnatic ait trébuché en quarts de finale, elle était la cinquième équipe la plus populaire avec une audience moyenne de 1480340, tandis que G2 Esports en moyenne un peu plus avec 1492132.

Le match le plus populaire de l’événement en dehors de la série finale était entre G2 et DWG en demi-finale. Ce match a atteint un sommet de 2 713 380 téléspectateurs, mais a vu l’équipe européenne s’incliner devant les éventuels vainqueurs du tournoi.

Partager : Tweet