Damwon Gaming sécurise un renversement renversant sur DRX dans LCK Summer Split

Damwon Gaming a battu DragonX 2-0 aujourd’hui dans une série terriblement dominante lors du LCK Summer Split 2020.

L’équipe deuxième tête de série est entrée dans ce League of Legends match sur une séquence chaude, remportant facilement leurs trois matchs précédents. DragonX, leader de la ligue avec une fiche de 11-1, n’a remporté que marginalement ses deux séries précédentes contre KT Rolster et Gen.G.

Capture d’écran via LCK

DRX a choisi d’ouvrir la série sur une note inattendue. L’entraîneur-chef CvMax a mené le repêchage de son équipe avec plusieurs choix flexibles, y compris un choix précoce de Camille. Malgré les réponses de Damwon sous la forme d’interdictions de Galio et Sejuani, DRX a quand même choisi de remettre le choix à son mid laner, Chovy.

Capture d’écran via LCK

Cette décision s’est avérée être l’une des nombreuses erreurs fatales pour DragonX lors du premier match de la série. Chovy a été corsé par Zoe de ShowMaker et DRX également lourdement perdu dans le match clé de la jungle.

Le jeu Sett de Canyon a été monumental dans la victoire de Damwon. Combiné avec le reste des solides performances de laning de l’équipe, la performance 8/0/8 de Canyon a dépassé DRX dans un jeu de 28-3 kill. DragonX AD carry Deft s’est avéré inefficace sur le surprenant choix Heimerdinger, terminant le match avec un score de 1/4/1.

Capture d’écran via LCK

Le brouillon du deuxième jeu était meilleur pour DRX, mais Damwon s’est simplement confirmé une fois de plus comme une puissance. DWG a rapidement sélectionné Camille et Galio, associant la machine combinée ultime déjà puissante à un Karthus pour le rôle dans la jungle. Surnommé le «choix gagnant» par Canyon lui-même, Damwon a croisé DRX avec Karthus jungle dans une finition encore plus rapide de 27:29. La synergie entre le trio supérieur, jungle et intermédiaire en a fait une force imparable dans les ganks et les combats d’équipe, tandis que DragonX avait l’air complètement impuissant tout au long du match.

Bien que Damwon (10-2) n’ait pas pu obtenir le meilleur record de la ligue pour eux-mêmes aujourd’hui, ils ont écrasé DragonX (11-2) et continuent d’être un digne candidat pour représenter la LCK aux Mondiaux plus tard cette année. DWG a augmenté sa séquence de victoires actuelle à quatre balayages consécutifs, avec un différentiel de jeu de +18 (nettement supérieur au +13 de DragonX).

Capture d’écran via LCK

DragonX se battra pour conserver sa place au sommet de la LCK le samedi 1er août contre Afreeca Freeks. DWG cherchera à rester en feu lorsqu’il affrontera Hanhwa Life Esports le dimanche 2 août.

Partager : Tweet