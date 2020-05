Damian Wayne dessine du sang dans Justice League Dark: Apokolips War

Crédit: Warner Bros. Home Entertainment



Crédit: Warner Bros. Animation



La dernière fonctionnalité animée de DC, la cote R Justice League Dark: Apokolips War, a fait ses débuts numériques plus tôt ce mois-ci et sortira sur Blu-ray et DVD à partir du mardi 19 mai.

Warner Bros. Entertainment a fourni aux lecteurs de Newsarama un nouveau clip du film, mettant en vedette « le Suicide Squad et divers alliés allant de la tête aux pieds avec les forces de Darkseid », y compris Lois Lane (exprimée par Rebecca Romijn), Etrigan (Ray Chase) , Damian Wayne (Stuart Allan) et King Shark (John DiMaggio).

« L’aboutissement d’un voyage animé de six ans qui a commencé avec la sortie de Justice League War en 2014, Justice League Dark: Apokolips War trouve la Terre décimée après que le tyran intergalactique Darkseid ait dévasté la Justice League dans une guerre mal exécutée par les DC Super Heroes « , lit la description officielle. » Maintenant, les bastions restants du bien – la Justice League, Teen Titans, Suicide Squad et d’autres assortis – doit se regrouper, élaborer des stratégies et mener la guerre à Darkseid afin de sauver la planète et ses habitants survivants. C’est vraiment la guerre pour mettre fin à toutes les guerres, et seul le vainqueur vivra pour profiter du butin. «