Daly Cherry-Evans publie une réponse parfaite aux commentaires de Paul Gallen sur les «  pires marrons de tous les temps  »

Le capitaine du Queensland, Daly Cherry-Evans, a donné la réponse parfaite à son surnom de « pire » équipe des Maroons après une superbe victoire dans la série State of Origin.

Cherry-Evans est devenu le premier skipper du Queensland à hisser le célèbre bouclier Origin depuis Cameron Smith en 2017 et n’avait pas oublié le jab du grand blues Paul Gallen lors de son discours d’après-match.

« Au nom de la pire équipe du Queensland, merci beaucoup », a déclaré un Cherry-Evans ravi.

«Je voudrais remercier non seulement cette équipe ici, mais tous ceux qui nous ont soutenus à la maison. Nous avons fait beaucoup de sacrifices et il y a beaucoup de gens à la maison qui ne peuvent pas être ici ce soir, alors merci.

Daly Cherry-Evans a donné la réponse parfaite aux opposants avec une victoire dans la série Origin (Getty)

« Merci à tout le monde dans le stade, c’est le meilleur stade du monde. »

Bien qu’il ait été laissé au visage rouge par la superbe victoire du Queensland, Gallen ne s’est pas éloigné de sa position d’origine.

« Je n’ai pas peur de mes commentaires, c’est la pire équipe du Queensland que j’ai vue ces 15-20 dernières années. Je ne pense pas que les Queenslanders seraient en désaccord », a-t-il déclaré.

« Si vous aviez dit à Johnathan Thurston ou Fatty Vautin, qui sont de fervents Queenslanders, que Corey Allan, Edrick Lee et Brenko Lee vont jouer pour le Queensland à la fin de l’année et qu’ils vont gagner la série, je pensent qu’ils auraient même pu se gratter la tête.

Les Maroons célèbrent leur victoire dans la série après la sirène finale (Getty)

« À leur honneur, ils battent toujours les Blues et ce que cela dit de la Nouvelle-Galles du Sud, je ne suis pas sûr. »

Pour les icônes du Queensland Thurston, Vautin et Sam Thaiday, cette victoire de la série était un autre exemple de la puissance mystique du maillot Maroon, Thaiday l’appelant « un mode de vie ».

« Vous ne pouvez pas sous-estimer la puissance du maillot Maroon », a déclaré Thurston.

« Cela a déjà été dit, et cela a été souligné dans le premier match. C’était l’exemple parfait de la puissance du maillot et de la conviction qu’il inculque aux joueurs.

«Avec l’équipe de Fatty en 1995, c’est l’une des plus grandes victoires jamais remportées par Origin dans le Queensland.

State of Origin Game 3 – Présentation du bouclier

« Il y avait beaucoup de bruit dans le sud à propos de cette équipe la pire jamais assemblée en 40 ans d’histoire d’Origin, mais la puissance du maillot vous fait quelque chose. »

« Le Queensland prospère avec ce genre de choses. Etre appelé la pire équipe, cela leur donne une motivation supplémentaire », a ajouté Vautin.

« Ils ont joué du bon foot et pour être honnête, ils ont surpassé, surpassé et surpassé les Bleus ce soir. Ils étaient bien trop bons.

«Le sauteur du Queensland m’a poussé en tant que joueur à faire des choses que je ne ferais pas normalement dans un match, à continuer à courir et à courir et à courir jusqu’à ce que vous ne puissiez plus courir, puis à trouver de l’énergie et à courir à nouveau.