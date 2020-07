Dakota Tárraga nie avoir agressé sa mère: « Vous parlez sans savoir »

Après son voyage convulsif dans « Survivientes 2018 », Dakota Tárraga était loin de l’attention médiatique depuis des mois. Maintenant, La participante la plus célèbre de « Big Brother » est revenue sur le devant de la scène, précisément, en raison d’un problème lié à sa famille.

Dakota Tarraga

Selon le Diario Información, Dakota aurait passé deux nuits dans le donjon après avoir été détenue au poste de police provincial d’Alicante le week-end dernier pour avoir maltraité sa mère. Tárraga aurait poussé et frappé sa mère, ce qui aurait poussé le père à avertir la police, toujours selon le support mentionné. Ils indiquent qu’elle a été libérée sans inculpation, car sa mère n’a pas porté plainte contre elle.

Dakota a vivement répondu aux allégations à travers une histoire Instagram. «J’en ai marre qu’on me mente à cause de moi. Vous parlez sans savoir. Je veux voir la plainte. Oh non, il n’y a rien, vous commettez un crime contre moi», se plaignit-elle, très en colère.

« Je ne le permettrai pas »

Plus tard, Tárraga a réitéré son rejet de l’accusation sur Twitter: « Je n’ai rien fait. Je me réfère à mes paroles j’espère et je veux que toute l’Espagne voie cette plainte de ceux qui ont fait une affirmation. » Tôt que tard, je ne permettrai pas« , le protagoniste de la polémique a réglé.