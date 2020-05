Dakota Johnson fait un saut à bord d’Olivia Wilde Don’t Worry Darling

Dakota Johnson a été coulé Olivia Wildenouveau film Ne vous inquiétez pas chérie. Après le succès de ses débuts Booksmart, Wilde réalisera ensuite le thriller dans lequel elle jouera et produira également. Booksmart écrivain Katie Silberman va gérer le scénario, former une histoire en Carey et Shane Van Dyke. Ils coproduiront également avec Catherine Hardwicke pour New Line. Rejoindre également Olivia Wilde dans le film sera Florence Pugh, Shia LaBeouf, et Chris Pine, qui a été coulé le mois dernier. Le film cherche à filmer dès qu’il est sûr de le faire et a frappé le sol en marche. La nouvelle a été rapportée par Deadline.

Ne vous inquiétez pas Darling n’est pas Booksmart

Le film, qui est « un thriller psychologique qui se déroule dans une communauté isolée et utopique dans le désert de Californie des années 1950, mettant en vedette une femme au foyer dont la réalité commence à se fissurer, révélant une vérité troublante en dessous ». On dirait que Olivia Wilde est la plus éloignée de Booksmart tome. Ce sera cool de la voir fléchir un peu ces muscles créatifs. Si son premier film était une indication, elle a un grand sens des yeux, et son deuxième long métrage devrait être un événement très attendu. Nabbing Pugh en ce moment est également un énorme succès, car elle est l’une des actrices les plus demandées à Hollywood, avec des performances acclamées dans Midsommar et Petite femme, et un tour dans le MCU Veuve noire. Elle jouera le rôle de femme au foyer.

Olivia Wilde travaille également sur un film sur la vie du héros olympique Keri Strug. Elle a sauté dans la célébrité aux Jeux d’Atlanta en 1996 lorsqu’elle a réussi un atterrissage sur une jambe gravement blessée pour assurer la médaille d’or à l’équipe américaine de gymnastique féminine. On dirait que ça viendra pour Wilde après Ne vous inquiétez pas chérie à ce stade, cependant.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!