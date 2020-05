Dakota Johnson en confinement : son combat contre la dépression

Chacun a sa manière de vivre le confinement même qui touche presque toute la planète. Pour l’actrice Dakota Johnson, le trouble qui affecte sa santé mentale et contre lequel elle lutte jusqu’à ce jour complique la situation.

Comme beaucoup de célébrités, Dakota Johnson s’est également prononcée sur la manière dont elle vit le confinement. Cette crise sanitaire mondiale n’épargne personne. Si la plupart des gens se focalisent sur ses conséquences économiques et sociales, d’autres font face à des combats encore plus rudes. En effet, le confinement peut être néfaste pour le moral, notamment pour les personnes manifestant certaines fragilités mentales. Dakota Johnson compte parmi elles.

Confinée, Dakota Johnson n’est pas très optimiste

La star mondialement connue, Dakota Johnson, fascine de plus en plus ses fans depuis la sortie de la saga 50 Shades of Grey. Elle est particulièrement admirée par les jeunes. Cependant, il faut rappeler que l’actrice, qui a joué le rôle d’Anastasia Steele, a rencontré de nombreuses difficultés. La vie n’est pas un long fleuve tranquille, dit-on.

En effet, elle n’a pas eu une vie facile pendant son adolescence. Elle a fait l’objet de dépression. Elle est par ailleurs revenue sur la question lors d’une interview qu’elle a accordée à Marie Claire. Parfois, les gens préfèrent taire ce sujet en raison de sa complexité. Par contre, Dakota n’hésite pas à se confier sur la manière dont elle surmonte ce problème et à partager son expérience avec la dépression.

Elle a rappelé que son combat contre cette maladie a commencé depuis son adolescence. À l’âge de 14 ou 15 ans, elle a été assistée par des professionnels pour l’aider à lutter contre sa dépression. Elle a suivi de nombreuses séances de thérapie. Jusqu’à ce jour, elle continue à travailler sur elle-même pour améliorer sa santé mentale. Elle apprend à maîtriser ses émotions, à purger ses pensées et surtout à gérer son anxiété.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DAKOTA JOHNSON (@dakota.johnson._) le 30 Sept. 2019 à 2 :07 PDT

Le 20 mai 2020, elle a également donné une interview pendant laquelle elle a dévoilé la manière dont elle vivait le confinement. Depuis plusieurs semaines, elle est restée chez elle à Los Angeles. À entendre sa confession, elle a des difficultés à faire face à cette crise sanitaire mondiale. « Vous êtes à la maison, vous n’êtes pas avec vos amis, vous n’êtes pas avec votre famille, vous ne pouvez pas faire les choses qui vous font sentir utile. Vous êtes en quelque sorte dans ce costume de dépression », a-t-elle dit.

Ce climat de pessimisme qui s’installe chez elle ne fait qu’envenimer la situation étant donné qu’elle a la santé mentale fragile. Malheureusement, la situation actuelle n’est pas favorable à une personne atteinte de trouble mental comme elle et elle en est consciente. Elle a dit : « En ce moment, il y a une immense douleur et tristesse qui ricochent constamment dans le monde, donc il est difficile de se sentir totalement positive toute la journée, tous les jours, lorsque le monde est triste. C’est dangereux, effrayant et solitaire ».

Notez qu’elle n’est pas la seule à ressentir ce sentiment de solitude et d’angoisse, et à développer ce climat de dépression. Cela affecte énormément de gens dans le monde, célébrités ou pas.

Comment la star de 50 Shades of Grey affronte le confinement ?

Malgré la fragilité de sa santé mentale et sa difficulté à rester positive, la comédienne de 30 ans ne se laisse pas pour autant abattre. Elle reste active pour réduire ou estomper les symptômes de dépression. Elle a sa manière d’y procéder, vous pouvez en prendre note. « Méditer ou sortir faire un tour, être bienveillant avec son corps… Ces petites choses finissent par faire une différence ». A elle d’ajouter : « J’ai beaucoup lu et regardé beaucoup de films, travaillé sur des projets de production, essayé de rester productive ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dakota Johnson (@dakotajohnson_gr) le 26 Mai 2020 à 1 :13 PDT

En effet, il n’y a pas meilleur moyen de limiter ou d’éviter la dépression que de rester actif et productif, même en étant confiné. Dakota Johnson a sa manière à elle de vivre cette période difficile. Même si elle ressent des difficultés à faire face à la situation actuelle, elle reste un bon exemple à suivre.

À part cela, la fille des acteurs Mélanie Griffith et Don Johnson peut toujours compter sur le soutien de son petit ami Chris Martin. D’ailleurs, au début du confinement, ils sont restés ensemble dans l’appartement de Dakota à Los Angeles. Ils ont profité de cette période pour passer de bons moments et montrer à leurs fans qu’ils sont plus unis que jamais.

Vers la fin du mois de mars, la star de 50 Nuances de Grey a posté une vidéo dans laquelle elle montre comment se laver les mains. Cette vidéo n’est pas un simple tuto comme les autres, c’était une belle surprise pour ses fans. En effet, elle a réalisé sa démonstration avec les mains de son petit ami. Même s’il n’est pas visible sur la vidéo, le leader du groupe Coldplay n’est pas difficile à reconnaître grâce à ses tatouages.