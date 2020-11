Daisy Ridley peut entendre les pensées de Tom Holland

Dans la première bande-annonce de «Chaos Walking», Tom Holland et Daisy Ridley vivent dans un monde dystopique où une force appelée The Noise permet à toutes les créatures vivantes d’entendre les pensées et les sentiments des autres.

Ridley est cependant la dernière femme vivante dans ce monde, et elle peut être la source du mystérieux bruit.

Lionsgate sort « Chaos Walking », réalisé par Doug Liman et basé sur la trilogie de romans de science-fiction YA de l’auteur Patrick Ness. Et bien que beaucoup aient qualifié les romans de «non filmables» en raison de sa prémisse inhabituelle sur la surcharge d’informations inondant l’esprit des jeunes, cette première bande-annonce montre l’ambition affichée, avec Ridley expliquant à quel point il est étrange de ne pas seulement entendre mais tout voir Hollande pense.

Lisez aussi: Lionsgate déplace Colin Farrell Sci-Fi ‘Voyagers,’ Hilary Swank Thriller ‘Fatale’ jusqu’en 2021

«Tu sais que c’est étrange pour moi aussi de ne pas savoir tout ce qui se passe dans ta tête. Je ne sais pas, tu n’aimes peut-être pas mon chien ou tu veux me frapper la tête avec une pierre ou quelque chose du genre », lui dit-elle sans détour. «J’aime votre chien», répond Ridley.

Le bruit est décrit dans le film de Liman comme une brume colorée qui entoure tous les hommes du film et qui palpite et parle au fur et à mesure. Les gens peuvent même évoquer des images littérales dans leurs pensées qui se manifestent dans le bruit, comme le fait la Hollande en envoyant un requin après le personnage de Jonas après qu’il l’ait menacé et lui ait dit de «surveillez votre bruit:

«Chaos Walking» met également en vedette Mads Mikkelsen, Nick Jonas, Ray McKinnon, Cynthia Erivo, Kurt Sutter, David Oyelowo et Demián Bichir. Après de nombreux retards et reprises, sans parler des retards du coronavirus, «Chaos Walking» ouvrira enfin les salles le 22 janvier 2021.

Découvrez la première bande-annonce du film ici et ci-dessus.