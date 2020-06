Da 5 Bloods : la représentation de la guerre du Vietnam est toujours une question de culpabilité américaine

Da 5 Bloods est une histoire de fantômes. Il s’agit des fantômes qui existent dans l’esprit des vétérans de la guerre du Vietnam – joués ici avec une férocité et une douleur étonnantes par Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis et Isiah Whitlock Jr. – hantés par les actes qu’ils ont commis dans une guerre qui n’était pas le leur.

Il s’agit des fantômes du racisme et de l’impérialisme qui continuent de prospérer dans la société contemporaine. Mais le fantôme le plus terrifiant de Da 5 Bloods est celui de la guerre du Vietnam elle-même, hantant la conscience américaine à ce jour. Dans les esprits américains et dans les films hollywoodiens à travers lesquels ils traitent leur culpabilité, la guerre du Vietnam représente toujours le grand échec américain – un combat qui a représenté la chute des États-Unis comme le phare brillant de la démocratie.

Mais avec Da 5 Bloods, Spike Lee réutilise le récit typique du film sur la guerre du Vietnam, qui a longtemps été une ode aux derniers halètements de la masculinité américaine traditionnelle, pour examiner le traumatisme noir et prendre en compte les conséquences dévastatrices que la violence américaine a infligées au monde et à ses propres citoyens. Lee mêle le récit de la guerre et l’iconographie familiers au contexte moderne de Black Lives Matter et du racisme hérité de l’Amérique (donné par le mouvement « MAGA » de Donald Trump), qui agissent à leur tour de concert avec les effets persistants de l’impérialisme français au Vietnam. L’oppression que les Noirs ont subie aux mains de leur propre gouvernement, suggère Lee, est analogue à l’oppression que le peuple vietnamien a subie aux mains des soldats américains. La guerre est toujours en cours, Da 5 Bloods implique, que ce soit une guerre contre la suprématie blanche ou une guerre contre le racisme.

Ce message contient spoilers pour Da Five Bloods.

L’intersection de la suprématie blanche et de l’héritage impérial américain n’est pas un concept entièrement nouveau. Le chef communiste vietnamien Ho Chi Minh a lui-même fait le lien dans une brochure de 1924 intitulée « On Lynching and the Ku Klux Klan », et c’est l’endroit où le propagandiste nord-vietnamien Hanoi Hannah (une vraie personnalité de la radio vietnamienne a joué dans le Da 5 Bloods avec une férocité cool par Veronica Ngo) a creusé avec des émissions en langue anglaise aux troupes noires américaines.