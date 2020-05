Da 5 Bloods: la nouvelle affiche controversée de Spike Lee est publiée par Netflix

– Publicité –



Après la sortie du nouveau joint de Spike Lee, la bande-annonce du vétéran de la guerre du Vietnam Da 5 Bloods la semaine dernière, le géant du streaming a maintenant publié une affiche.

Spike Lee propose maintenant l’histoire de quatre vétérans afro-américains – Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) et Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) – qui reviennent au Vietnam.

Basé sur l’événement réel, le prochain tourne autour de la recherche des restes de leur chef d’escouade décédé (Chadwick Boseman) et de la promesse d’un trésor enfoui. Ils ont été rejoints par le fils inquiet de Paul (Jonathan Majors).

Da 5 Bloods: Quand arrive-t-il?

Eh bien, dans des moments comme celui-ci, lorsque le monde entier souffre de l’épidémie de coronavirus, la production de la plupart des séries Web a été arrêtée. Et à cause de cela, les observateurs excessifs n’obtenaient rien de nouveau à accrocher. Mais il y a une bonne nouvelle. Da 5 Bloods arrive sur Netflix le 12 juin.

Oui, vous l’avez bien lu. Ce n’est qu’à quelques pas de nous. Le prochain fait également beaucoup de bruit en raison d’une récente interview accordée par certains des fonctionnaires retraités. Dans lequel ils ont parlé de la négligence à laquelle ils ont été confrontés et à laquelle le gouvernement a été confronté. Non seulement cela, ils ont également parlé des différences qu’ils constatent entre les blancs et les noirs.

Da 5 Bloods: Cast Members

Comme la date de sortie officielle est déclarée, nous avons également une liste officielle des acteurs attendus. Il comprend Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock, Chadwick Boseman, Jonathan Majors, Mélanie Thierry, Paul Walter Hauser, Jasper Pääkkönen, Johnny Trí Nguyễn, Lê Y Lan, Nguyễn Ngọc Lâm, Sandy Hương Phạm et Jean Reno.

Que pensez-vous de l’affiche et de la bande-annonce récemment publiées? N’oubliez pas de nous le dire dans la section commentaire ci-dessous.

