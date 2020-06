Da 5 Bloods: date de sortie confirmée et sortie de la bande-annonce!

– – –

Da 5 Bloods est un drame américain sur les écrans de Netflix. Spike Lee a dirigé la série et sort de la société de production de Mule Frameworks et 40 acres. Spike Lee est également co-scénariste et Newton Thomas est crédible pour la cinématographie. L’histoire du spectacle tourne autour de la guerre du Vietnam et d’une légère pincée de drame. La date de sortie est sortie! Vérifiez-le.

Da 5 Bloods: date de sortie confirmée

La date de sortie de Da 5 Bloods est le 12 juin 2020. L’émission sera disponible sur la plateforme de streaming de Netflix. Spike Lee a confirmé en janvier 2019 la fabrication de Da 5 Bloods. Outre Spike Lee, les scénaristes sont Danny Bilson et Paul De Meo.

– – –

Passons à la distribution de Da 5 Bloods. Le casting comprendra Delroy Lindo jouera le rôle de Paul, Jonathan Majors sera vu comme David et Norm Lewis comme Eddie. En outre, Clarke Peter jouera le rôle d’Otis, Isiah Whitlock Jr. sera vu comme Melvin, Chadwick Boseman comme Norman, Melanie Thierry, Paul Walter Hauser jouant Simone, Jasper Paakkonen, Jean Reno, Veronica Ngo comme Hanoi Hannah, Giancarlo Esposito, et Johnny Tri Nguyen.

La bande-annonce est sortie!

La bande-annonce est sortie pour le public. La bande-annonce est sortie le 18 mai 2020.

L’intrigue tourne autour de quatre Afro-Américains vietnamiens qui ont participé à la guerre du Vietnam. Sur le chemin du retour au Vietnam, ils recherchent les restes de leur chef dans l’espoir de l’enterrer en paix. L’émission reflète la destruction de la guerre et comment des milliers de personnes perdent la vie. Avec le concept de guerre, l’humanité et l’intégrité sont également discutées.

Da 5 Bloods est une toute nouvelle émission en streaming sur Netflix, découvrez la bande-annonce! Restez connecté!

– – –