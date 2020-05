Da 5 Bloods: Date de sortie, [CAST], Tracer et

– Publicité –



Da 5 Bloods est un drame de guerre américain qui sortira bientôt sur Netflix. Les fans sont ravis de voir le film car il y a beaucoup de buzz et d’excitation. Les créateurs ont annoncé la date de sortie du film et les fans sont très impatients que le film sorte enfin.

Le premier look et la bande-annonce de Da 5 Bloods ont été impressionnants et ont reçu une réponse positive du public. Le film a été réalisé par Spike Lee et le scénario a été co-écrit par Lee, Kevin Willmott, Danny Bilson et Paul De Meo.

Nous avons rassemblé toutes les dernières informations sur les sangs Da 5 de diverses sources et vous pourrez trouver toutes les informations concernant la date de sortie, le complot et d’autres détails sur Da 5 Bloods dans ce post.

Histoire et intrigue de Da 5 Bloods

L’intrigue de Da5 Bloods tourne autour de 4 Afro-Américains qui ont servi pendant la guerre du Vietnam. La vie prend un nouveau tournant à leur retour au Vietnam. Ils retournent à l’endroit où ils se sont battus et recherchent les restes de leur chef. Ils recherchent également le trésor qu’ils ont enterré quelque part dans le pays. Les décideurs ont fait une déclaration officielle sur l’intrigue et c’est ce qu’ils ont dit. « Ces héros combattent les forces de l’humanité et de la nature face aux ravages durables de l’immoralité de la guerre du Vietnam. »

Dernières mises à jour concernant le spectacle

Selon les créateurs de Da 5 Bloods, le film se concentrera sur le racisme auquel sont confrontés les Afro-Américains dans les années 1960. La toile de fond sera celle de la mort de Martin Luther King et du tremblement de terre américain. La communauté noire était dans une colère extrême et les forces armées allaient être déchirées. Ce qui s’est passé en Amérique après cet incident est ce sur quoi le film se concentrera. Le racisme existe toujours dans de nombreuses régions du monde et ce film donne un message positif pour mettre fin à cette activité inhumaine.

La bande-annonce de Da 5 Bloods

Netflix a publié une bande-annonce officielle de l’émission et elle a été aimée par les fans. Le film met en vedette l’acteur populaire Chadwick Boseman et la vidéo dans laquelle il figure est très appréciée. Il sera intéressant de voir comment les fans réagissent lorsqu’ils regardent le film.

Casting mettant en vedette

• Delroy Lindo comme Paul

• Jonathan Majors comme David

• Norm Lewis comme Eddie

• Clarke Peters comme Otis

• Isiah Whitlock Jr. en tant que Melvin

• Chadwick Boseman comme Norman

• Mélanie Thierry

• Paul Walter Hauser comme Simon

• Jasper Pääkkönen comme Larry Thorne

• Jean Reno

• Van Veronica Ngo comme Hanoi Hannah

Date de sortie

Le spectacle sortira le 12 juillet 2020. C’est la date officiellement annoncée et nous espérons que le calendrier de sortie ne sera pas perturbé à cause du coronavirus. Vous pourrez regarder le film sur Netflix si vous êtes abonné à la plateforme.

