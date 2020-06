Da 5 Blood Movie souffle l’esprit de tout le monde !! Ici, vous obtiendrez tous les détails du film !!

– – –

Da 5 Blood est récemment sorti sur Netflix. Il a gagné en popularité en très peu de temps. Tout le monde en parle.

Détails sur Da 5 Blood

Da 5 Blood est sorti le 12 juin 2020 sur Netflix. Ce film est époustouflant pour tout le monde. Spike Lee, le réalisateur de ce film, aime toujours canaliser des problèmes sociaux complexes dans ses films. Rendre ces films incroyablement bons.

– – –

Vous savez que la condition n’est pas bonne à cause de la pandémie de coronavirus. De nombreux films ont été retardés. Mais ici, vous avez un superbe film de Spike Lee. Ce film est à couper le souffle et il vous fera certainement vous sentir bien et énergique.

Histoire de Da 5 Blood

L’histoire de ce film raconte l’histoire de quatre vétérans noirs de la guerre du Vietnam qui reviennent du Vietnam. Ils vont rechercher les restes de leur ami décédé Stormin ’Norman.

Oui, vous l’avez bien écouté, votre Black Panther lui-même est dans ce film en tant que acteur principal, Chadwick Boseman.

Ces quatre vétérans sont Paul – Delory Lindo qui est le chef de groupe. Il souffre d’un SSPT sévère. De plus, il a une mauvaise relation avec son fils David. David est avec son père et ses amis en voyage. Lindo est l’autre personne comme l’un des vétérans dont le caractère est plein de complexe et dynamique. Otis voyage avec Paul et David. Melvin et Eddie font face à leurs propres problèmes. Ils expriment leurs propres normes concernant l’or et l’héritage de Norman. Peter et Whilock Jr sont un bon être humain et veulent toujours que les autres rient. Ils sont hilarants.

Conclusion

Da 5 Blood est un film super puissant et énergique. Le style du film est génial. Les acteurs et leurs actions sont époustouflants. Comme le film parle de la guerre, l’action et l’aventure sont l’un des meilleurs éléments du film. Vous aimerez chaque seconde du film.

Vous pouvez regarder ce film sur Netflix.

Restez à l’écoute de cette page pour plus de mises à jour sur les séries et les films !!

Bonne lecture!!

– – –