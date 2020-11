Cyberpunk 2077 vous donnera une veste Witcher pour connecter un compte GOG

Cyberpunk 2077 aura DLC à la fois gratuit et payant, tout comme The Witcher 3 avant lui. Cela commence au lancement avec une série de bonus gratuits pour la connexion à un compte GOG, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous avez acheté le jeu. Oui, c’est en effet un gadget pour obtenir votre adresse e-mail dans les serveurs de CD Projekt pour certaines options de marketing direct, mais bon, vous allez obtenir une veste Witcher vraiment cool en retour.

Si vous associez Cyberpunk 2077 à un compte GOG – que vous ayez acheté le jeu sur Steam, Epic, GOG lui-même ou sur l’une des consoles – vous obtiendrez une variété d’objets dans le jeu en récompense. Ceux-ci incluent une veste Wolf School de The Witcher et une variété d’autres articles cosmétiques comme des t-shirts, des peluches et euh, des couteaux.

Le lien vous permettra également d’obtenir des produits Cyberpunk 2077 dans des jeux comme Gwent, où vous recevrez une pièce de monnaie Samurai et un titre appelé oui, bien sûr, « à couper le souffle ». «Ce n’est que le début et il y aura plus d’articles à venir» à ce programme de récompenses – plus d’informations sur le système seront bientôt disponibles.

Le système de récompense a été détaillé dans le flux Night City Wire d’aujourd’hui, que vous pouvez regarder en entier sur Twitch.

Quiconque obtient # Cyberpunk2077, quelle que soit la plate-forme ou l’édition, pourra réclamer un ensemble de goodies numériques. Si vous connectez votre jeu à @GOGcom, vous pouvez également obtenir des récompenses en jeu! 👇 pic.twitter.com/hudxxSyV0O – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 19 novembre 2020

Ou regardez simplement la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

La date de sortie de Cyberpunk 2077 est actuellement fixée au 10 décembre.

Partager : Tweet