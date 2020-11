Cyberpunk 2077 Soundtrack Revealed – Écoutez les chansons ici

le Cyberpunk 2077 la bande-son est, tout comme le jeu lui-même, en passe d’être l’un des meilleurs de l’année.

Alors que les compositeurs Marcin Przybyłowicz, PT Adamczyk, Paul Leonard-Morgan cherchent à surpasser The Witcher 3incroyable partition originale, la vraie histoire de Cyberpunk 2077La bande originale du jeu peut être celle du jeu GTA-comme les stations de radio et leurs listes de chansons sous licence.

Bien sûr, vous ne réalisez peut-être pas au départ que Cyberpunk 2077La bande originale de la bande originale est remplie de succès sous licence, car une recherche rapide sur Spotify de groupes dans le jeu tels que Window Weather, Bara Nova et Tainted Overlord ne donne aucun résultat pertinent. Eh bien, c’est parce que tous les groupes Cyberpunk 2077 utiliser des pseudonymes conçus pour mieux correspondre à la tradition et au style du Cyberpunk univers. Par exemple, Run the Jewels est «Yankee and the Brave», Nina Kraviz est «Bara Nova» et Converge est «Shattered Void».

Étant donné que de nombreux groupes du jeu ont écrit des chansons originales pour Cyberpunk 2077, la majorité des morceaux du jeu ne sont malheureusement pas disponibles à l’écoute. La très bonne nouvelle est que le Cyberpunk 2077 L’équipe a déjà publié la liste de lecture suivante qui comprend six des chansons originales que vous trouverez dans le jeu complet:

