Cyberpunk 2077 sort vraiment, sérieusement le 10 décembre

Un nouveau rapport financier révèle que le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, reste résolu à ce que la date de lancement actuelle du jeu ne bouge pas après un certain nombre de retards précédents.

Le rapport sur les résultats du 3ème trimestre 2020 du studio – qui a été publié cette semaine – présente plusieurs réitérations de la sortie prévue du titre très attendu le 10 décembre. De plus, le directeur financier du CDPR, Piotr Nielubowicz, déclare dans un discours vidéo d’accompagnement que «dans deux semaines, Cyberpunk sera mis à la disposition des joueurs du monde entier». Cependant, des publications prétendant montrer le jeu à l’état sauvage ont déjà commencé à faire surface.

Cyberpunk 2077 a été soumis à un certain nombre de retards tout au long de son cycle de développement, avec sa date de sortie initiale du 16 avril repoussée d’abord au 17 septembre, puis de nouveau au 19 novembre, le CDPR affirmant qu’il avait besoin de plus de temps pour tester et peaufiner le produit final, et maintenant enfin (nous l’espérons) au 10 décembre. CD Projekt Red a également suscité des critiques pour la manière dont le développement du jeu a été géré.

Entre le reportage et la vidéo de Nielubowicz, on apprend en outre que «l’apogée» de la campagne marketing du studio n’a pas encore été atteinte. CDPR a jusqu’à présent collaboré avec de nombreux partenaires tout au long du processus de marketing de Cyberpunk 2077, notamment Adidas, Porsche et Rockstar Energy. L’énorme poussée publicitaire de Cyberpunk a également vu des panneaux d’affichage apparaître dans les grandes villes du monde, notamment à Londres, New York, Paris et Hong Kong.

L’attention de Nielubowicz se tourne plus tard vers la franchise The Witcher, qui a aidé le studio polonais à réaliser 23 millions zł (environ 6,1 millions de dollars) de bénéfices au cours du trimestre. Cela a principalement été mené par le succès continu de The Witcher 3, bien que le jeu de cartes à collectionner numérique Gwent ait également apporté une contribution solide.

CDPR a également vu ses ventes trimestrielles via GOG augmenter de près d’un quart par rapport à l’année dernière. La volonté du studio de continuer à se développer sur cette avenue de revenus est évidente du fait que GOG – qui a traditionnellement abrité des titres plus anciens – est l’un des nombreux distributeurs numériques de Cyberpunk 2077 au lancement.