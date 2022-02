Cyberpunk 2077 : un robot dansant en guise d’Easter Egg pour Chappie dans le patch 1.5 ?

Un joueur de Cyberpunk 2077 à l’œil de lynx a récemment remarqué un robot dansant dans les rues de Night City, un robot qui a peut-être été ajouté en référence au film de science-fiction Chappie de 2015. En début de semaine, le développeur CD Projekt Red a publié le patch de mise à jour 1.5 tant attendu de Cyberpunk 2077, qui a ajouté plusieurs fonctionnalités que les fans attendaient depuis le lancement du RPG à la première personne en 2020.

En tant qu’élément du genre cyberpunk, Cyberpunk 2077 a été influencé par de nombreuses autres œuvres de science-fiction dignes d’intérêt, qui, à leur tour, ont pu être influencées par l’ancien RPG sur table Cyberpunk sur lequel Cyberpunk 2077 est basé. L’une de ces œuvres est Chappie, un film de 2015 du réalisateur de District 9 et Elysium, Neill Blomkamp. Le film se déroule dans une version dystopique de Johannesburg, en Afrique du Sud, qui n’est pas sans rappeler la Night City de Cyberpunk 2077, où règne le crime. Un scientifique développe une intelligence artificielle avancée et l’implante dans un robot policier endommagé – qui est ensuite recueilli par un gang de rue. Nommé « Chappie », ce robot apprend à se défendre dans les rues malfamées de Johannesburg, ainsi qu’à danser et à être « cool » face au danger.

L’utilisateur de Reddit Prophet_of_Duality a repéré une référence possible à Chappie en explorant Cyberpunk 2077 à la suite de la mise à jour 1.5 de cette semaine. Dans une vidéo postée sur le subreddit Cyberpunk 2077, V découvre une unité Arasaka Robot R Mk.2 désactivée dans un canal près de Kabuki. Une fois que V a réparé et réactivé ce robot endommagé, la machine se met à danser et à jouer de la percussion aérienne d’une manière que certains spectateurs dans la section des commentaires ont comparée aux mouvements de danse de Chappie dans le film du même nom. D’autres ont plutôt noté que la routine du robot ressemblait au robot boxeur Atom de Real Steel, un autre film de science-fiction centré sur un robot sympathique dans lequel Hugh Jackman tenait le rôle principal.

Comme nous l’avons déjà mentionné, la récente mise à jour 1.5 de Cyberpunk 2077 a ajouté de nombreuses fonctionnalités de qualité de vie qui manquaient dans le jeu de base, comme la possibilité de modifier l’apparence de V après l’avoir créé au début et de louer plusieurs appartements qu’ils peuvent partager avec leur intérêt amoureux pour Cyberpunk 2077. Le saut graphique vers la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S a également fait l’objet de nombreux éloges, les joueurs postant des photos de comparaison pour montrer à quel point les visuels se sont améliorés par rapport aux versions originales sur PS4 et Xbox One. Tout cela fait partie des efforts continus de CD Projekt pour restaurer la confiance des joueurs dans Cyberpunk 2077 après son lancement controversé en 2020 – un effort qui a conduit à de multiples mises à jour et même à une vague de critiques positives parmi les propriétaires de PC lorsque Cyberpunk 2077 a été proposé à prix réduit sur Steam l’automne dernier.

Étant donné que Chappie et Cyberpunk 2077 mettent tous deux en scène des robots chargés de l’application de la loi dans un monde de science-fiction dystopique et grinçant, il ne serait pas trop aberrant pour CDPR d’inclure une petite référence Easter Egg à la fable cyberpunk de 2015 de Neil Blomkamp, peu appréciée. Les fans continuent de trouver des détails cachés dans le monde ouvert de Night City de Cyberpunk 2077, deux ans après que V ait commencé son voyage pour devenir le Netrunner le plus infâme du monde, en particulier à la suite de la récente mise à jour 1.5.