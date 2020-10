Cyberpunk 2077 reporté en raison des consoles actuelles et de l’Extreme Crunch?

Hier, le développeur CD Projekt a annoncé le nouveau report de son jeu de rôle Cyberpunk 2077 connu, qui n’apparaîtra que le 10 décembre. Cela déçoit non seulement de nombreux joueurs, mais la nomination pour The Game Award s’est également déroulée à fond.

On connaît maintenant le contexte du report, dont fait état le magazine polonais PPA. CD Projekt avait déjà admis que l’optimisation pour toutes les plates-formes, y compris PS5 et XSX, prendrait plus de temps que prévu initialement.

Cependant, les versions PS4 et Xbox One, qui nécessitent plus de temps, devraient être responsables du changement. PPA écrit:

«Cette situation est différente des changements d’échéance précédents – le jeu est prêt pour PC et fonctionne bien sur les consoles de nouvelle génération. L’entreprise [CD Projekt] achève actuellement le processus pour la génération actuelle de consoles. «

C’est une situation extraordinaire en effet Cyberpunk 2077 en fait déjà atteint le statut d’or et vous travaillez maintenant sur le patch Day One, qui apportera la touche finale.

100 heures par semaine?

Afin de pouvoir garder la date au moins en décembre, il devrait y avoir une période de crise extrême chez CD Projekt. Comme l’écrit le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, les semaines de 100 heures sont actuellement courantes. De nombreux développeurs seraient également physiquement malades, car le temps de développement supplémentaire ne changerait pas le temps de crise.

Cyberpunk 2077 obtenir un délai de trois semaines est inhabituel mais ne changera probablement pas grand-chose pour les développeurs, dont beaucoup allaient de toute façon se préparer en décembre pour un patch post-lancement. Mais j’espère que la réalité devient plus claire pour ceux qui ont essayé de la nier. – Jason Schreier (@jasonschreier) 27 octobre 2020

CD Projekt n’a pas encore commenté cela, soulignant seulement que le sujet du crunch n’est pas pris à la légère et voulait en fait l’éviter.