Cyberpunk 2077 reporté à novembre pour équilibrer le gameplay et corriger les bugs

CD Projekt RED retarde Cyberpunk 2077 pour une deuxième fois. Ce délai est cependant un peu plus court que le précédent. Le RPG de science-fiction du studio sortira désormais sur la PlayStation 4, le PC et la Xbox One le 19 novembre, ce qui est un jeudi, pour ceux qui conserveront le score. L’objectif principal de CD Projekt avec le temps de développement prolongé est de résoudre tous les bugs restants et de resserrer les mécanismes de jeu.

La société basée à Varsovie a annoncé la nouvelle dans un graphique chargé de texte publié sur Twitter. Voir le tweet ci-dessous:

Une mise à jour importante du développement pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 18 juin 2020

Selon l’article ci-dessus, CD Projekt considère cette décision comme une décision difficile. Mais c’était également nécessaire. Bien que le jeu soit complet, en termes de contenu et de gameplay, le message du studio souligne que le temps de développement supplémentaire est de la plus haute importance. Tout simplement, Cyberpunk 2077 n’est pas aussi prêt qu’il doit l’être pour son lancement prévu le 17 septembre.

Malgré le report du jeu, des plans sont toujours en place pour en montrer plus dans les prochains jours. Donc, Cyberpunk 2077 La diffusion de Night City Wire reste sur la bonne voie pour une diffusion le 25 juin. De plus, des journalistes du monde entier jouent pour la première fois de manière indépendante au jeu, probablement grâce à une version préliminaire de PC. Les aperçus et les impressions devraient donc être mis en ligne après le déploiement de Night City Wire la semaine prochaine.

Cyberpunk 2077 devait initialement être lancé au printemps dernier en avril. Le premier retard de septembre a donné au studio un délai supplémentaire «pour terminer les tests de jeu, la fixation et le polissage», le tout dans un effort pour assurer Cyberpunk 2077 était une expérience aussi parfaite que possible. Il va sans dire que les mêmes fins semblent justifier le nouveau changement de production.

Cyberpunk 2077 sort le 19 novembre 2020 pour PS4, Xbox One et PC. Les versions de prochaine génération arrivent, mais on ne sait pas si elles seront publiées le jour et la date avec le lancement du jeu (ou même si la prochaine génération sera disponible à cette date).

[Source: Cyberpunk 2077 on Twitter]