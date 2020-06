Cyberpunk 2077 permet aux joueurs de caresser à la fois les chats et les chiens

Je ne me plains pas, mais il y a eu une tonne de jeux au cours de la dernière année qui offrent la possibilité de caresser les animaux – à tel point qu’un compte Twitter populaire a commencé à cataloguer ces interactions. Il semble vraiment que la question la plus urgente que nous, en tant que journalistes de jeux, pouvons maintenant poser lors de la sortie d’un nouveau jeu, n’est pas « Que dit ce jeu sur la condition humaine? » mais «Qui est un bon garçon? C’EST DROIT, VOUS ÊTES UN BON GARÇON! » Sauf si c’est Le dernier d’entre nous, partie II, dans quel cas…. euh, peut-être ne demandez pas sur les chiens. Quoi qu’il en soit, nous pouvons ajouter un autre jeu sur la liste de la réalisation de tous nos rêves de zoo pour enfants numériques en tant que compte pratique récent de Cyberpunk 2077 a révélé que les joueurs peuvent caresser les chats et les chiens trouvés dans Night City. Réjouir.

Pas un chat de Cyberpunk, je voulais juste utiliser une photo de mon chat Broly.

Les nouvelles sur le type d’animaux à attendre dans le monde de Cyberpunk 2077 vient d’un des nombreux récits de première main de journalistes qui ont fait une plongée profonde de quatre heures dans Night City. Alors que beaucoup de ces rapports vantent sans cesse la beauté et l’expansion du jeu, Miranda Sanchez d’IGN a la bonne idée du type de contenu que les gens veulent vraiment et ne rapporte que des faits simples. «Oh, et je caresse un chat! C’est très important. Je n’ai vu aucun chien pour vous, les chiens. » La question des chiens a déjà été répondue selon un article plus ancien de VGR, indiquant que les chiens et les chats sont essentiellement les seuls joueurs d’animaux rencontrés.

Est-ce que cela fait allusion à quelque chose de plus sinistre Cyberpunk 2077 univers en ce qui concerne le statut de mère nature dans un monde de modifications artificielles de la machine? Après tout, le CDPR a mis un zoo pour enfants de créatures The Witcher 3, y compris mon préféré, les oies qui fuient Geralt avec terreur à chaque fois qu’il fait un pas sur leur chemin. Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre: 2020 est l’année des animaux de compagnie dans les jeux. Égarer reçu une annonce, Final Fantasy 7 Remake lie le sort d’un personnage bien-aimé directement à un point de l’intrigue sur ses chats, et maintenant Cyberpunk me donne l’espoir de pouvoir passer mon temps dans le futur, l’enfer numérique en caressant quelques squishies.

Cyberpunk 2077 a récemment été reporté de sa date de septembre au 19 novembre, mais il sera disponible sur PS4, Xbox One X et PC. Les versions de la génération actuelle seront compatibles avec les consoles de nouvelle génération, et une version PS5 et Xbox Series X appropriée sortira plus tard, gratuitement pour ceux qui ont acheté la version de la génération actuelle. Vous pouvez précommander Cyberpunk 2077 maintenant pour seulement 49,99 $.