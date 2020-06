Cyberpunk 2077 Night City Wire retardé, «discussions plus importantes»

Le développeur CD Projekt RED déplace le Cyberpunk 2077 Night City Wire diffusé jusqu’au 25 juin. La société cite le récent changement d’attention mondiale aux manifestations en Amérique (et ailleurs) concernant le meurtre en garde à vue de George Floyd et la brutalité policière contre les Noirs. « Des discussions plus importantes ont lieu en ce moment et nous voulons qu’elles soient entendues », a déclaré la société.

Nous avons décidé de déplacer Night City Wire au 25 juin. Nous attendons toujours avec impatience de partager de nouvelles informations sur CP’77, mais des discussions plus importantes ont lieu actuellement et nous voulons qu’elles soient entendues. Nous nous opposons sans réserve au racisme, à l’intolérance et à la violence. Black Lives Matter.

Initialement diffusé deux semaines plus tôt le 11 juin, le Cyberpunk 2077 L’événement Night City Wire donnera aux joueurs un autre aperçu en profondeur du prochain titre CD Projekt RED. À ce stade, personne ne sait exactement ce que contiendra la diffusion, s’il s’agit d’une tranche de jeu verticale ou d’informations supplémentaires sur le jeu données au coup par coup.

CD Projekt RED rejoint d’autres éditeurs et développeurs de jeux qui ont retardé les sorties et les annonces au milieu des protestations en cours et des troubles civils en Amérique, bien qu’ils soient les premiers à donner une date de remplacement. Sony a retardé la présentation de sa révélation sur PS5 le 4 juin pour permettre à d’autres conversations sur les injustices raciales d’être entendues, et Activision a mis Call of Duty Modern Warfare’s La saison 4 est suspendue juste avant son lancement le 3 juin, disant: «Ce n’est pas le moment.»