Cyberpunk 2077 – Night City Wire Episode # 5 la semaine prochaine

CD Projekt présente le cinquième épisode de la série Night City Wire pour la semaine prochaine Cyberpunk 2077qui était censé être l’épisode de lancement original.

Cette fois, l’accent est mis spécifiquement sur le personnage invité de premier plan Keanu Reeves, qui apparaît dans Cyberpunk 2077 joue le rôle de Johnny Silverhand. De plus, vous partagez diverses impressions sur Night Citys Tunes et bien plus encore.

Si vous avez manqué le dernier épisode, vous pouvez le retrouver sous ce lien. Il a donné un aperçu en profondeur de la variété de voitures, motos et autres modes de transport dans Night City, y compris un bref aperçu d’un piédestal à roues très spécial d’une légende cyberpunk.

Cyberpunk 2077 apparaîtra après le report actuel du 10 décembre 2020, auquel CD Projekt aimerait vraiment s’en tenir cette fois. Entre les deux, il y avait toujours des voix qui disaient que cette date ne pourra pas non plus être tenue. Cependant, CD Projekt a nié cela, au moins jusqu’au prochain report à court terme.