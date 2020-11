Cyberpunk 2077 – Night City Wire Episode # 5 Jetzt en ligne

Outre le nouveau matériel de jeu aussi Cyberpunk 2077 CD Projekt a également diffusé le dernier épisode de Night Ciry Wire hier, jeudi. Il est à nouveau dédié au légendaire rockeur Johnny Silverhand, interprété par Keanu Reeves, ainsi qu’à un regard dans les coulisses.

L’épisode a commencé par le dévoilement d’une bande-annonce bourrée d’action qui se concentre sur Johnny Silverhand et le lien unique qu’il partage avec V – le protagoniste du jeu. Cela a été suivi par une vidéo des coulisses dans laquelle Keanu Reeves parle de sa transformation en le rocker rebelle emblématique de Night City, y compris des enregistrements de voix et de capture de mouvement.

Dans « Partition et bande sonore« Sprechen Marcin Przybyłowicz (The Witcher 3: Chasse sauvage), PT Adamczyk (GWENT: The Witcher Card Game, Thronebreaker: The Witcher Tales) et Paul Leonard-Morgan (Dredd, illimité, Battlefield: Hardline) avec d’autres musiciens participants sur la création de musique originale atmosphérique pour le prochain jeu vidéo.

Des joueurs qui se concentrent sur Cyberpunk 2077 voulez vous mettre dans l’ambiance, vous pouvez maintenant écouter le tout nouveau EP Original Score avec six titres pour un total de 22 minutes. L’EP est maintenant disponible sur une sélection de plateformes de diffusion et de distribution de musique numérique populaires.

Avec « JALI«L’épisode s’est ensuite tourné vers la solution technologique innovante trouvée dans Cyberpunk 2077 a été utilisé pour améliorer les expressions faciales et la synchronisation labiale des personnages du jeu. La vidéo donne un aperçu de la façon dont JALI permet des performances immersivement réalistes dans 11 langues entièrement localisées.

Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre 2020 sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Stadia.