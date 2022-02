Cyberpunk 2077 : La mise à jour 1.5 est dispo avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités

Les développeurs de Cyberpunk 2077 ont travaillé dur pour améliorer le jeu, et dans un stream ce matin, CD Projekt Red a présenté l’énorme patch 1.5 montrant une IA, des visuels et un gameplay largement améliorés. Après un développement incroyablement troublant, Cyberpunk 2077 est finalement sorti en décembre 2020. De nombreux critiques et joueurs ont convenu que le jeu semblait inachevé, ce qui a provoqué la colère des fans qui attendaient le titre.

Avant le lancement anticipé de Cyberpunk 2077, les fans ont eu droit à des bandes annonces de gameplay et à des promesses de fonctionnalités qui n’ont finalement pas été intégrées à la version du jeu qui a été lancée en premier. Les fans et les investisseurs du jeu se sont sentis trompés, ce qui a entraîné des actions en justice et le retrait du jeu du PlayStation Store pendant un certain temps.

Cependant, Cyberpunk 2077 est resté lucratif, réussissant à vendre plus de 13 millions d’exemplaires malgré son lancement difficile. Depuis son lancement, le jeu a été amélioré par des patchs, et Cyberpunk a récemment reçu des critiques majoritairement positives sur la page Steam du jeu. La mise à jour la plus importante semble rapprocher Cyberpunk 2077 du jeu que les fans espéraient.

Un récent stream de CDPR s’est concentré sur le patch 1.5 de Cyberpunk 2077, qui inclut une personnalisation améliorée des personnages, l’IA des foules, les armes, la jouabilité et bien d’autres changements détaillés sur le site Web de Cyberpunk. Ces changements importants, présentés dans la bande-annonce de la mise à jour next-gen de Cyberpunk 2077, visent à rendre Night City plus vivante et plus immersive que jamais.

La mise à jour 1.5 pour Cyberpunk est disponible ! Patch note FR 👉 https://t.co/CXrGlg3Lfp #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/L2NHaIrNmY — Cyberpunk 2077 France (@CyberpunkFR) February 15, 2022

Bien que toutes les améliorations ne soient pas disponibles pour les systèmes last-gen, la bande-annonce ci-dessous devrait donner aux fans une idée des améliorations auxquelles ils peuvent s’attendre lorsqu’ils reviennent dans la nouvelle Night City améliorée de Cyberpunk. CDPR est tellement fier du patch 1.5 que le développeur souhaite que les joueurs puissent essayer gratuitement le nouveau patch de Cyberpunk 2077. Les utilisateurs de la Xbox Series X|S et de la PlayStation 5 peuvent dès à présent télécharger une version d’essai gratuite de 5 heures pour tester le nouveau jeu amélioré.

Les consoles de dernière génération devraient également bénéficier de nombreuses améliorations avec le patch 1.5. Malheureusement, l’amélioration de l’IA des foules et les mises à jour visuelles spectaculaires seront exclusives aux systèmes plus récents et plus puissants. Cependant, les joueurs de PlayStation 4 et de Xbox One peuvent toujours profiter de la plupart des améliorations apportées par le patch avec de nouvelles armes, la personnalisation, un gameplay rééquilibré et le système de perk entièrement remanié.

Les joueurs qui jouent à Cyberpunk sur des systèmes next-gen peuvent désormais choisir de jouer en mode Performance ou Ray-Tracing, les deux modes prenant en charge le jeu en résolution 4K, bien que les fréquences d’images soient différentes.

CD Projekt Red a travaillé d’arrache-pied pour faire de Cyberpunk 2077 le jeu promis pendant les années d’engouement suscité par le développement du jeu. Cela a pris du temps, mais Night City commence à ressembler davantage à l’expérience révolutionnaire en monde ouvert que le développeur du jeu voulait faire.

Avec la mise à jour next-gen maintenant disponible en téléchargement, les joueurs pourront voir par eux-mêmes si Cyberpunk 2077 est finalement le RPG futuriste en monde ouvert que les fans espéraient.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 est disponible sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC.