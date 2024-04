Cyberpunk 2077 : Enfin terminé ? La révélation surprenante du PDG sur le développement du jeu

Plus de trois ans après son lancement chaotique, le développeur de Cyberpunk 2077 affiche enfin une satisfaction quant à l’état du jeu.

La sortie initiale du jeu, marquée par de nombreux bugs et des problèmes graphiques, semble désormais être un lointain souvenir, bien que cette période reste un épisode douloureux tant pour les développeurs que pour les joueurs. Sony avait retiré Cyberpunk 2077 du PlayStation Network suite à sa sortie fin 2020, tandis que Microsoft avait adapté sa politique de remboursement pour permettre à quiconque d’obtenir un remboursement pour le jeu, sans conditions.

Lire aussi :

Le Redressement de Cyberpunk 2077

Lors d’une récente présentation aux investisseurs, Adam Kiciński, directeur de la stratégie chez CD Projekt, a révélé que Cyberpunk 2077 est désormais soutenu par seulement 17 développeurs. « Nous sommes finalement satisfaits – depuis l’année dernière – de l’état du jeu ; tant le jeu de base que Phantom Liberty – ce dernier dès le début bien sûr, donc c’est suffisant, » a déclaré Kiciński au sujet du jeu et de l’équipe de développement réduite.

Un Lancement Initial Catastrophique

Il est difficile de surestimer l’ampleur du désastre qu’a représenté le lancement original de Cyberpunk 2077 en décembre 2020. Après de nombreuses années d’anticipation croissante, le RPG était à peine fonctionnel sur les consoles de la génération précédente, poussant CD Projekt à présenter plusieurs excuses pour l’état du jeu.

Le Retournement de Situation pour Cyberpunk 2077

L’année 2023 a marqué un tournant pour Cyberpunk 2077, avec le lancement de la mise à jour importante 2.1 qui a complètement revu des aspects du jeu, y compris le combat et la conduite. L’arrivée triomphale de Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty sur PC et consoles de nouvelle génération a reçu une réponse extrêmement positive de la part des joueurs.

L’Avenir de CD Projekt

Concernant l’avenir immédiat de CD Projekt, maintenant que Cyberpunk 2077 est sur la voie du déclin, nous savons que The Witcher 4 est en cours de développement, ainsi que la suite de Cyberpunk 2077, Orion, ce dernier étant principalement développé dans le tout nouveau studio de CD Projekt à Boston.

Cet article explore le parcours tumultueux de Cyberpunk 2077, depuis son lancement désastreux jusqu’à la satisfaction actuelle exprimée par les développeurs. En examinant les efforts déployés pour redresser le jeu, les améliorations significatives apportées et l’avenir prometteur de CD Projekt, cette analyse met en lumière les défis et les réussites d’un des jeux les plus controversés et finalement triomphants de ces dernières années.