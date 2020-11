Cyberpunk 2077 – Édition Collector disponible à nouveau en précommande

VITRA portemanteau murale HANG IT ALL SPECIAL EDITION BLACK COLLECTION (Sphères en frêne noir / fil noir verni - Acier / Bois)

Hang it All a été produit dans l'histoire en versions colorées et en tonalités vives et est maintenant disponible dans les nouvelles versions noir et marron. Au contraire des versions précédentes de Hang it All, dont les sphères étaient en bois peint, dans les modèles foncés les nervures du bois sont visibles