Cyberpunk 2077 – Contenu de la boîte de vente au détail et espace de stockage requis

Maintenant où Cyberpunk 2077 devrait en fait déjà être dans les magasins, la boîte de vente finale a également fui.

Cela révèle non seulement le contenu, qui est équipé de quelques extras, mais également l’espace de stockage dont vous avez besoin sur le disque dur, remarquez qu’il s’agit d’une version PS4, tandis que la mise à niveau de nouvelle génération devrait suivre en 2021.

La boîte comprend deux disques Blu-ray, le World Compendium, un ensemble d’autocollants et de cartes postales, la carte du monde du jeu et un code de bon pour le contenu numérique. C’est beaucoup plus que ce à quoi vous pouvez vous attendre d’une boîte de vente au détail et peut-être une petite compensation pour la longue attente.

En outre, le dos de la boîte révèle qu’au moins 70 gigaoctets d’espace de stockage doivent être conservés, bien que le patch Day One doive désormais également être inclus dans la planification. Ce sera certainement là après que le jeu de rôle ait été reporté à cause de cela.

Nouveaux vidéoclips disponibles

Sinon, CD Projekt a annoncé que le duo hip-hop Exécutez les bijoux a sorti son morceau «No Save Point» spécialement écrit pour la bande originale de Cyberpunk 2077 et la vie d’un mercenaire à Night City ainsi que l’oppression des méga-corporations dans un futur dystopique en est le thème.

« Aucun point de sauvegarde« Est disponible sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer et YouTube Music.

Dans le cadre de la collaboration, un clip vidéo a également été publié mettant en vedette le monde de Cyberpunk 2077 était inspiré. La vidéo a été créée ce week-end dans le cadre du Adult Swim Festival.

En plus de Run The Jewels, d’autres artistes produiront de la musique spécifiquement pour la bande originale de Cyberpunk 2077, comme A $ AP Rocky, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Nina Kraviz, Deadly Hunta, Rat Boy et Tina Guo.

Cyberpunk 2077 aura lieu le 10 décembre 2020.