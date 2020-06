CyberGhost : 18 mois de VPN pour seulement 2,75 euros par mois

CyberGhost est l’un des fournisseurs de VPN les plus célèbres aujourd’hui, et il propose une nouvelle offre: les frais d’abonnement de 18 mois ne sont que de 2,75 euros par mois, soit un total de 49,50 euros.

Qu’est-ce qui est encore mieux qu’un VPN qui te laisse naviguer sur internet anonymement et passer de bon moment chez soi à regarder des films qui ne sont pas disponibles qu’à l’étranger ?Une offre exclusive est maintenant proposée par CyberGhost, un cadeau qui nous donnera la tranquillité pendant 18 mois.

L’abonnement est donc deux fois moins cher avec cette grande offre

L’abonnement de 18 mois de Cyber Ghost n’est que de 2,75 euros par mois, et un total de 49,50 euros. À une seule condition que cela doit être payé en une seule fois. Bref, l’abonnement ne représente que la moitié de ce prix spécial.

Un petit rappel pour CyberGhost

Avec plus de 10 millions d’utilisateurs dans le monde, CyberGhost est l’une des solutions VPN les plus populaires au monde. Basé en Roumanie et en Allemagne, le réseau de CyberGhost s’est constamment développé au cours des dernières années, et est maintenant composé de plus de 6 400 serveurs répartis dans 90 pays, dont beaucoup sont accessibles par torrent.

L’objectif, le prix et la méthode de CyberGhost sont très intéressants

À un prix compétitif, CyberGhost s’adresse aux personnes soucieuses de leur sécurité, ainsi qu’à celles qui veulent un VPN pour leur donner accès aux médias en streaming et les protéger pendant le torrent.