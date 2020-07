Cyber ​​’, à 57 ans

L’actrice Kelly Preston est décédée à 57 ans après avoir échoué à surmonter la bataille contre le cancer du sein. Son mari, John Travolta, a été chargé de communiquer publiquement cette triste nouvelle. à travers les médias sociaux. Il a posté une photo de Preston sur son compte Instagram ainsi qu’un message dans lequel il annonce le décès.

Kelly Preston, dans ‘Medium’

« C’est avec grand regret que je vous informe que ma belle épouse Kelly a perdu son combat de deux ans contre le cancer du sein. Elle s’est battue avec courage et avec l’amour et le soutien de beaucoup », rapporte Travolta. « Ma famille et moi serons toujours reconnaissants envers vos médecins et infirmières. du MD Anderson Cancer Center, tous les centres médicaux qui ont aidé, ainsi que ses nombreux amis et proches qui sont à ses côtés « , ajoute l’interprète, qu’il était marié depuis 28 ans et avait trois enfants.

Dans la déclaration de John Travolta, il est convaincu que « l’amour et la vie de Kelly resteront toujours dans les mémoires », puis demande le respect pour un moment où il veut être loin des projecteurs pour être avec sa famille: « Je prendrai le temps d’être là pour mes enfants qui ont perdu leur mèrealors pardonnez-moi à l’avance si vous n’avez pas eu de nos nouvelles depuis un moment. «

Carrière de Kelly Preston

Kelly Preston a participé à un grand nombre de projets en tant qu’actrice, tant au cinéma qu’à la télévision. Sur grand écran, des productions comme « Jerry McGuire », « Les jumeaux frappent deux fois » ou « Ouvrir jusqu’à l’aube » se démarquent. Sur le petit écran, ses derniers rôles sont dans la série «Joey», jouant Donna Di Gregorio; «Medium», donnant vie à Meghan Doyle; et ‘CSI: Cyber’, jouant Greer Latimore.