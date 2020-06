Cursed : une nouvelle série Netflix hyper fervente, inspirée de la légende arthurienne

Excalibur ne rime toujours pas avec Arthur. Netflix fera sortir la nouvelle série “Cursed”, prévue pour le 17 juillet.

Netflix a sorti la bande-annonce de leur nouvelle série, « Cursed ». Ce mois de Juillet, que des nouveautés sur Netflix ! Les fans de séries pourront en profiter.

La Dame du Lac deviendra-t-elle une reine ?

Celui qui secouera cette épée deviendra le roi légitime, mais la Dame du Lac l’a bougé elle aussi. Deviendra-t-elle une reine ? Telle est la question à laquelle la série Cursed va répondre. Netflix l’a fait découvert dans une première bande-annonce captivante. Dans Cursed, les premiers chapitres de la légende arthurienne sont réinventés. Le protagoniste principal sera celle qui va devenir la Dame du Lac.

L’épée réveillera un grand pouvoir

La jeune femme qui détient l’épée magique s’appelle Nimue. Plus tard, elle prendra le nom d’Excalibur-en succession après le carnage de son village. Quelle est sa mission ? La restituer à un effroyable magicien appelé Merlin. Sur la route, elle sera accompagnée d’un certain Arthur, un jeune mercenaire intrépide. Tous deux seront dans l’obligation de survivre aux Paladins rouges, une armée de fanatiques sous le control de du roi Uther (Pendragon).

Durant ses épisodes, elle sera consciente que la magie de l’épée va attiser en elle un grand pouvoir…D’après la légende, l’épée appartient au Roi Légitime. Néanmoins, elle a choisi Nimue, une indomptable aux pouvoirs originels.

Des acteurs bien connus des séries

Dès le 17 juillet, cette première saison sera dans le programme et comprendra dix épisodes d’une heure chacun. Katherine Langford, découverte dans la série 13 Reasons Why, assurera le rôle de l’héroïne Nimue. Elle a été également perçue dans un second rôle dans « A Couteaux Tirés de Rian Johnson ».

Gustaf Skarsgard, bien connu des fans des séries Westworld et Vikings.incarnera le mythique Merlin. Devon Terrell jouera le rôle du jeune Arthur, qui a joué un jeune Barack Obama dans le biopic Barry. Cursed est un script de “Cursed : La rebelle”, une bande-dessinée écrite par Thomas Wheeler (showrunner de The Cape) et dessinée par le légendaire Frank Miller (The Dark Knight Returns, Sin City, 300, Ronin).

Dès sa sortie, cette nouvelle série dispose de tout l’aléa pour faire attendre les curieux de la légende arthurienne avant la sortie tant attendue de Kaamelott. Premier volet. Elle est différée au 25 novembre prochain.