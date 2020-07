Cuphead – Un succès indépendant trouve son chemin sur PS4

Der Indie-Hit Cupdhead StudioMDHR trouve apparemment son chemin sur PlayStation 4 et pourrait être officiellement annoncé aujourd’hui. Cela révèle une entrée dans le PlayStation Store.

Le jeu de plateforme est déjà affiché, mais ne peut pas encore être téléchargé. Au lieu de cela, vous obtenez le message que le contenu n’est actuellement pas disponible. Dans le cadre du Summer Game Fest, selon Geoff Keighley, il devrait encore y avoir une annonce spéciale de l’un de ses studios préférés, qui pourrait faire référence à MDHR.

À propos de Cuphead

Cuphead promet une action de tir classique avec un accent sur les combats de boss. Inspirés des dessins animés des années 1930, le graphisme et le son ont été créés ici en utilisant des techniques de cette période, telles que des animations dessinées à la main, des fonds d’aquarelle et des enregistrements de jazz originaux.

Vous vous glissez dans le rôle de Cuphead ou Mugman et traversez des mondes fantastiques, acquérez de nouvelles armes, apprenez de puissants super mouvements et découvrez des secrets cachés en essayant de payer votre dette au diable. Le tout est possible en mode single et KoOp.

Plus de détails sur Cuphead pour PS4 devrait suivre plus tard dans la journée.