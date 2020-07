Cuphead est sorti en ce moment sur PS4

Après qu’une liste PlayStation Store a été repérée du jour au lendemain, Cuphead a été officiellement annoncé pour PlayStation 4 via un livestream Summer Game Fest mis en place par l’hôte Geoff Keighley. Mieux encore, il est disponible dès maintenant sur le PlayStation Store pour 15,99 £ / 19,99 $. Le prochain DLC Delicious Last Course sera également lancé le jour et la date PS4 avec d’autres plates-formes.

Ce qui rend cette version si intéressante, c’est le fait que Studio MDHR a voulu éliminer très rapidement toute possibilité de version PS4 en 2017. « Il n’y aura pas de version PS4 », c’est ce qui a été dit à l’époque. Depuis lors, Cuphead a sorti sur Nintendo Switch et même des voitures Tesla de tous les lieux. Maintenant, enfin, il s’agit de la console de génération actuelle de Sony.

Allez-vous vérifier Cuphead? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.