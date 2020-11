Cult Horror Hit Orphan obtient une préquelle et une star surprise revient

Orphelin s’est terminée par la mort d’Esther / Leena, mais comme mentionné précédemment, Orphelin: premier meurtre remontera l’horloge pour montrer comment son déchaînement meurtrier a commencé. Plus précisément, la préquelle racontera Leena s’échappant d’un établissement psychiatrique estonien et se rendant aux États-Unis en se faisant passer pour la fille disparue d’une famille riche. Une fois aux États-Unis, Leena installe son identité d’Esther, et elle se retrouve bientôt en conflit avec une mère qui cherche désespérément à protéger sa famille à tout prix (je suppose que Julia Stiles joue cette mère).