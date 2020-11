CS: GO pro KRIMZ reçoit l’interdiction de VAC

in

Photo via DreamHack

Fnatic CS: GO Le joueur KRIMZ a vu son compte VAC interdit sur Steam plus tôt dans la journée.

La raison de l’interdiction reste incertaine, mais KRIMZ a appelé Valve ou Steam à rétablir son compte puisqu’il est prévu de jouer dans Flashpoint 2 le 1er décembre contre Dignitas. La suspension de son compte de 10 ans signifie que KRIMZ ne peut pas jouer CS: GO sans avoir à changer de compte.

Il semble que mon compte ait été banni. @CSGO pouvez-vous résoudre ce problème dès que possible? – Freddy Johansson (@Krimz) 28 novembre 2020

Ce problème a probablement été causé par une erreur de Steam ou via un logiciel anti-triche tiers. Un utilisateur de Reddit a déclaré que plusieurs autres joueurs utilisant le «FACEIT suédois» appelé Esportal ont été interdits, ce qui pourrait être l’une des raisons de sa suspension. Bien que ce soit de la spéculation.

Autre CS: GO des joueurs ont commenté le problème, deux membres affirmant qu’ils avaient été interdits à tort par ACC.

«Nous n’avons aucune raison de croire que c’est la conséquence de toute utilisation intentionnelle d’un programme illégal», a déclaré l’entraîneur-chef de Fnatic’s CS: GO l’équipe Andreas Samuelsson a déclaré. «Nous espérons que cela pourra être résolu au plus tôt, pour éclaircir toutes les spéculations et résoudre le problème.»

De nombreux fans ont profité de l’occasion pour critiquer en plaisantant le coéquipier de KRIMZ, Flusha, qui a fait face à plusieurs allégations de tricherie dans le passé. Le «Señor Vac» autoproclamé a participé à Counter Strike depuis plus de 10 ans mais n’a pas été reconnu coupable de tricherie.

Une fois ce problème résolu, KRIMZ, aux côtés du reste de Fnatic, affrontera Dignitas le 1er décembre dans les demi-finales de la tranche supérieure de Flashpoint 2.