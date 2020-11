CS: GO est-il en panne? Comment vérifier l’état du serveur de CS: GO

Image via Valve

Alors que d’autres jeux ont un moyen facile de vérifier si leurs serveurs sont en place, CS: GO fait défaut dans ce département.

Bien qu’il s’agisse de l’un des jeux les plus populaires sur Steam avec une énorme scène concurrentielle, les nécessités de base pour vérifier si le serveur rencontre des problèmes ou non vous obligent à compter sur des tiers.

Parfois, vous pourriez commencer à subir des retards, des blocages, des pertes de paquets et commencer à vous demander quelle est la source de ce problème – si c’est de votre côté ou de celui de Valve.

Une fois que les joueurs ont réalisé qu’il n’y avait pas de moyen facile de vérifier l’état du serveur, ils ont créé divers sites Web pour vérifier l’état du serveur afin de comprendre si les problèmes sont dus au serveur de Valve ou à votre Internet ou à votre PC.

L’un des moyens les plus fiables de vérifier l’état du serveur officiel pour CS: GO se dirige vers Steamstat.us. Faites défiler vers le bas et vous verrez l’état de CS: GO’s serveurs en bas à gauche de la page.

Capture d’écran via Steamstat.us

Cependant, si vous souhaitez vérifier le serveur personnalisé, vous devrez vous connecter au jeu et vérifier la liste des serveurs de la région qui vous intéresse. Grâce à la vaste gamme de filtres, vous pouvez facilement vérifier le serveur dans la région qui vous intéresse.

Bien qu’il existe des moyens plus simples de vérifier l’état du serveur d’autres jeux, CS: GO est toujours en retard à cet égard. Valve pourrait prendre une note ou deux d’autres jeux populaires, tels que League of Legends ou VALORANT, qui affichent facilement l’état du serveur sur leur page officielle.