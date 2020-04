Crytivo annonce que Roots Of Pacha arrive au premier trimestre 2021

L’éditeur de jeux indépendants Crytivo a annoncé que Racines de Pacha, un jeu de rôle coopératif, sortira sur PC au cours du premier trimestre de 2021. Le jeu vous placera au milieu de l’âge de pierre, ou du moins, la version de ce jeu de l’âge de pierre alors que vous apprenez à cultiver, à grandir une société, et prospérer. Si vous obtenez un peu de nostalgie de ce jeu, ne soyez pas trop surpris car il semble avoir été inspiré par d’autres titres agricoles / RPG comme Harvest Moon et Stardew Valley. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu ci-dessous et consulter la bande-annonce en attendant de découvrir plus d’informations à ce sujet.

Après avoir parcouru le monde préhistorique, il est temps de s’installer et de construire un village pour des générations. Rejoignez vos amis pour développer la technologie, découvrir des plantes à cultiver, récolter des cultures, se lier d’amitié et domestiquer des animaux et créer une communauté florissante de l’âge de pierre. Trouvez l’amour, entretenez des relations et développez votre communauté, puis célébrez et honorez la nature dans des festivals glorieux. Explorez et construisez dans un monde ancien. Un monde fertile et dynamique vous attend! Pêchez dans les ruisseaux et les rivières, découvrez une flore et une faune uniques et explorez les grottes les plus sombres pour trouver des ressources.

Cultivez et récoltez. Commencez votre propre révolution agricole et inventez les outils et les techniques pour construire un village prospère à partir de rien.

Rejoignez le clan. Travaillez avec la communauté, développez des amitiés et trouvez même l’amour!

Développez votre village. Aidez les villageois à développer des idées et à découvrir de nouvelles technologies agricoles et artisanales. Construisez des bâtiments, invitez d’autres personnes dans le clan et transformez votre établissement en une merveille agricole.

Jouer avec des amis. Invitez jusqu’à 3 amis à rejoindre votre village. Vivez avec eux (ou gardez vos distances), partagez des talents et des ressources, et célébrez des festivals, où chaque joueur peut contribuer à des dîners communs ou participer à des concours de pêche!

