Crypto-monnaies : les plus grandes fortunes du Bitcoin

Pour être riche à l’aide des crypto-monnaies, il faut abattre un lot de travail considérable. Les personnes que vous allez connaitre dans cet article, entre aussi vite qu’ils sortent de cette liste à la vitesse de l’éclair.

Pour faire fortune dans le monde de la crypto-finance, il vous avoir le cœur et l’esprit bien accrochés. Effectivement, vous pouvez gagner énormément en quelques heures (des millions), mais vous pouvez aussi tout perdre dans la foulée (les millions gagnés ne restent pas longtemps et le cours des marchés fluctue énormément.

Des fortunes très volatiles

Avoir amassé des Bitcoins à ses débuts a du bon. Effectivement, de nombreux traders numériques ont fait fortune grâce à une capacité impressionnante à « hodl » [retenir ses actions au lieu de vendre à tout va], mais aussi à de vrais talents d’investisseur et d’entrepreneur financier. Devenir milliardaires, ces hommes l’ont fait, en tirant le maximum de profit du développement et de l’engouement du public pour le monde de la crypto-monnaie.

Les devises numériques deviennent alors de vraies références dans le monde de la finance. Si aujourd’hui, on recense sans mal les entreprises numériques qui dépassent le milliard de dollars de recettes, pour ce qui est des personnes, on peut les compter sur les doigts d’une main. Sur les quelque 2153 milliardaires que compte le monde, 4 d’entre eux ont fait fortune grâce aux monnaies numériques.

Micree Zhan, le roi du minage

Le plus discret, mais c’est celui qui pèse le plus lourd. Sa fortune est estimée à plus de 3,2 milliards de dollars. Fondateur de l’entreprise Bitmain, c’est celui qui fait la pluie et le beau temps dans le monde du mining. Ma sa position actuellement est précaire. Effectivement, il se trouve pris dans un imbroglio judiciaire concernant la gestion de Bitmain. Un conflit l’opposant à son associé Jihan Wu.

Chris Larsen, Ripple XRP

Cofondateur de Ripple [XRP] c’est la seconde fortune mondiale dans le monde de la crypto-monnaie. Sa fortune, il le doit surtout à une accumulation précoce de Bitcoin. Le système XRp qu’il a conçu est un système de paiement et de règlement qui a pour but à plus ou moins long terme de remplacer le système SWIFT. Sa fortune est actuellement estimée à 2,6 milliards de dollars.