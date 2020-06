Crypto-monnaie, un langage et des lexiques à part entière

La crypto-monnaie, est un univers à part, surtout du côté des traders qui disposent de leurs propres codes, de leurs vocabulaires et de leurs propres mèmes !!

En plus d’être une pratique qui se repend de plus en plus, c’est une vraie culture qui est en train dese mettre en place. Les vocabulaires que vous voyez et que vous entendez souvent ne sont pas arrivé là par hasard. Il en a fallu du temps pour que ce microcosme linguistique se mette en place. Vous l’aurez compris, ce sont pour la plupart des termes anglophones.

Maintenant, vous savez donc ce que c’est un FUD, une stratégie de Pump & Dump. Mais comme vous allez le découvrir dans cette suite, les vocabulaires du monde de l’Ethereum et des Bitcoins disposent encore d’un lexique très riche. En voici donc plus importants et les moins techniques à comprendre.

FIAT

Attention, rien à voir avec la marque de voiture italienne ! Dans le monde de la crypto-monnaie, FIAT désigne les monnaies nationales et gouvernementales. Dollars, Euros, Livres… ce sont donc des FIAT. Quand un trader vous dit qu’il va repasser en FIAT pendant quelque temps, c’est qu’il va revenir à des valeurs plus traditionnelles. Il délaisse la crypto pour un moment avant d’y revenir.

Exchange

Plateforme d’achat et de vente de coins en ligne. Sur ces sites en ligne, les propriétaires de coins peuvent mettre en vente et négocier le prix des crypto-monnaies.

Brokers

Ce sont généralement les « dealers » de coins. Ces vendeurs mettent souvent en vente des Bitcoins, mais parfois aussi des Altcoins.

Altcoin

Pour désigner les coins alternatifs. Sachez que dans le monde de la crypto, il existe deux sortes de monnaies : le Bitcoin qui est la crypto-monnaie mère. Les autres crypto-monnaies sont indexées dessus. Ce sont les Altcoins.

Rekt

Tiré du mot anglais « Wrecked » qui signifie anéantie, détruit. Rekt, se dit de quelqu’un qui a perdu une très grosse somme. Voilà, c’est clair et simple.

Bag

Désigne votre portfolio.

Bagholder

Retenir son bag. Se dit d’une personne qui garde longtemps son sac de tel ou tel coin. Quand le cours d’un coin baisse, il y a une fenêtre de tir qui s’ouvre et vous devez revendre à ce moment-là. Si vous ne le faites pas, soit vous allez revendre vos coins à des prix dérisoires, soit vous allez Bagholder en attendant que les cours remontent.

Bullish

Se dit d’un cours du marché qui monte. On appelle un « Bull » ou taureau ceux qui comptent profiter de cette hausse.

Bearish

Tout le contraire du Bullish. « Bear » ou l’Ours, c’est celui qui tirera profit de cette baisse.

Shilling

Quand une personne avec assez d’influence prend publiquement la parole pour adhérer à une crypto-monnaie en particulier. Cette prise de position a pour but de susciter la curiosité des autres et de faire monter la valeur précise du crypto-monnaie.

Long & Short

Un trading dit « long » c’est du grand classique. Cela débute par acheter dans l’attente de revendre plus cher dans des conditions du marché plus favorable.

Un trading est « Short » quand il commence par une vente, et dans l’optique d’acheter des valeurs à des prix plus bas.

Margin Trading

Ou comment se porter garant des intérêts des autres. On parle de Margin trading lorsque vous tradez avec des Bitcoins empruntés à d’autres personnes. Vous tradez avec, vous les faites fructifier, vous les rendez à leurs propriétaires avec des intérêts, le reste de la marge vous revient.

Consolidation

Se dit de la valeur d’un crypto-monnaie qui monte et qui redescend un peu pour stagner à une valeur précise. Cette stagnation dure plus ou moins longtemps.

Correction

On parle de correction lorsqu’à la suite d’un FOMO, le prix d’une valeur baisse rapidement, avant de reprendre petit à petit une hausse raisonnable.

Mining

Utiliser une puissance machine pour valider les transactions. Ce qui rend plus conséquent la taille des blockchain. Effectivement, ceux qui vivent du minage sont rémunérer pour cela.

ICO

Pour Initial Coin Offering. En quelque sorte, c’est une introduction en bourse dans le monde de la crypto-monnaie. Elle se fait principalement par une levée de fonds publique : prendre des FIAT ou des Bitcoins et les échanger contre une quantité de crypto-monnaie.

Satoshi

C’est le père du « Bitcoin ». Satoshi Nakamoto est un nom d’emprunt et personne ne sait vraiment qui il est.

Vitalik

Vitalik Butterin, c’est le nom du jeune russe de 26 ans qui a inventé l’Ethereum. C’est le coin le plus puissant actuellement après le Bitcoin.

Faucet

Des sites web qui permettent aux internautes de passage de gagner des Satoshis gratuits.