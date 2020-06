Crypto-monnaie : il devient milliardaire en Bitcoin sur un malentendu

Il se passe des jours comme ça, où les étoiles sont alignées et couronnent votre journée de succès. C’est aussi vrai pour les richissimes propriétaires en Bitcoin.

Les grandes fortunes en Bitcoin d’aujourd’hui sont généralement celles qui ont acheté très tôt ces actifs en grandes quantités et à moindre cout. Pour cela, il aurait fallu aussi qu’il les garde pendant suffisamment longtemps.

Si la réussite de certains est due à leur flair, pour d’autres, c’était surtout un heureux concours de circonstances. Beaucoup ont fait ce placement sans réellement savoir dans quoi ils s’embarquaient. D’autres ont investi dans le Bitcoin sans rien connaitre de la crypto-monnaie.

Chamath Palihapitiya, l’homme qui vaut 9 milliards de dollars

C’est précisément l’histoire de ChamathPalihapitiya. Ce milliardaire et président de Virgin Galactic, une agence spatiale, a fait la rencontre du Bitcoin sur un coup du hasard. Lors d’un podcast sur la chaine Unchained, il se livre et raconte comment il a acquis 1 million de BTC sans réellement comprendre ce que c’était.

Selon ses propos, il a entendu parler du Bitcoin pour la première fois en 2010. Et celui qui lui en a parlé est un personnage très respecté et connu du monde de la crypto-finance : WencesCasares. « Nous allions en fait à Las Vegas pour son 40e anniversaire. Et c’est à ce moment-là qu’il m’a présenté le Bitcoin. Et je me souviens d’avoir atterri trois jours plus tard, et j’ai appelé mon bureau familial pour dire : acheter un million de bitcoin. C’est comme ça que j’ai commencé.C’était 80 $ ou quelque chose comme ça à l’époque. Et ça m’a semblé très intéressant ».

Un placement numérique en or

La valeur de son placement pour la modique somme de 80 $ à l’époque vaut aujourd’hui 9 milliards de dollars. Il mettra du temps avant de réaliser la portée de son investissement. Il comprendra les rouages de la crypto-monnaie bien plus tard et avoue ne pas y prêter plus d’intérêt que cela. « Je l’ai étudié… J’ai pris la décision d’acheter et de ne plus jamais y penser. Et, dans l’ensemble, je n’y ai plus jamais pensé » raconte l’intéressé.

‘Buy #Bitcoin‘ is emerging as the mantra against the ongoing global financial crisis.



The latest to join the cryptocurrency bandwagon is Chamath Palihapitiya, a billionaire venture capitalist with a history of investments in globally reputed startups. https://t.co/qUfsmHqr5q — Bitcoinist.com (@bitcoinist) May 13, 2020

Il gardera donc ses actions pendant plusieurs années jusqu’au moment où la valeur du Bitcoin atteint la barre des 20 000 $. C’est à ce moment-là que ses gestionnaires de portefeuilles l’ont interpellé. « Les gars, ne me dites rien, je ne veux pas savoir. Retirez-les du bilan, ne les regardez jamais, gardez-les au prix coûtant et ne soyez pas psychologiquement affectés par ce chiffre ».