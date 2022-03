Crunchyroll et Wakanim fusionnent pour devenir LA plateforme d’anime incontournable en France

Crunchyroll hérite d’un grand nombre de titres de Funimation dans le but d’unifier les deux plus grands services de streaming d’anime sous un seul abonnement. Cette fusion permet également de regrouper la filiale francophone de Funimation, Wakanim, et le service de streaming appartenant à Crunchyroll, VRV, sur la seule plateforme Crunchyroll.

La consolidation de Crunchyroll n’est pas vraiment une surprise. En août dernier, Sony, qui possède également Funimation, a finalisé l’acquisition de Crunchyroll pour 1,175 milliard de dollars et a annoncé son intention d’unifier les deux services sous un seul abonnement.

Une page de FAQ indique que les abonnés de Crunchyroll auront désormais accès au contenu en simulcast qui n’était auparavant disponible que sur Funimation et Wakanim, ainsi qu’à 80 % des « séries existantes les plus populaires » de Funimation et Wakanim.

Il n’est pas certain que Crunchyroll hébergera l’intégralité de la bibliothèque de Funimation (étant donné qu’il existe déjà un certain chevauchement entre le contenu des deux plateformes). Funimation ne diffusera plus de nouvelles séries animées à partir du printemps – elles seront disponibles sur Crunchyroll à partir de ce moment-là – mais ajoutera toujours de nouveaux épisodes des séries en cours.

Une liste qui, selon Crunchyroll, sera « régulièrement mise à jour » indique quelles séries Funimation ont déjà été diffusées sur Crunchyroll. Cette liste comprend, sans surprise, un certain nombre de doublages, ce qui pourrait être une option intéressante lorsque vous vous frayez un chemin dans la grande mer de séries disponibles uniquement en sous-titres sur Crunchyroll. Parmi les doublages notables qui arrivent sur Crunchyroll, citons Dr. Stone, Fire Force, My Hero Academia et Tokyo Ghoul. D’autres séries emblématiques qui étaient auparavant exclusives à Funimation, comme Cowboy Bebop et Yu Yu Hakusho, sont également disponibles sur Crunchyroll.

Bref, si l’animation japonaise, c’est votre truc, vous allez forcément kiffer !