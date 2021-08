Cruel Summer : récap des personnages et acteurs de la série Prime Video

Olivia Holt est la vedette de la dernière série dramatique pour adolescents dispo sur Prime Video, Cruel Summer, et un groupe de stars intrigantes l’entoure. La nouvelle série, développée par Bert V. Royal, ramènera les téléspectateurs dans le temps pour un mystère dans les années 90 impliquant deux adolescentes. Jessica Biel (The Sinner) est productrice exécutive, tandis que Tia Napolitano, de Shondaland, est showrunner.

Cruel Summer suit les événements de trois étés entre les années 1993 et 1995, et plus particulièrement la disparition d’une fille nommée Kate à Skylin, au Texas. Au fur et à mesure que l’on passe d’une année à l’autre, le point de vue du narrateur change également, ce qui permet de mieux comprendre l’affaire. Au fur et à mesure que l’intrigue se dénoue, la vérité sur ce jour fatidique apparaît au grand jour. Pendant ce temps, une autre fille, Jeanette, adopte le style, la personnalité et les pairs de Kate, ce qui entraîne de graves accusations.

Bien que la série soit principalement axée sur les adolescents, l’histoire devrait attirer les téléspectateurs adultes grâce au cadre des années 90 et à l’intrigue. Outre le groupe de stars montantes impliquées dans la disparition de Kate, la série compte une poignée d’autres acteurs notables. Voici un guide des acteurs et des personnages de Cruel Summer.

Olivia Holt dans le rôle de Kate Wallis

Olivia Holt incarne Kate Wallis, une fille extrêmement populaire qui disparaît sans laisser de trace avant qu’une autre adolescente ne prenne le statut de reine des abeilles. Le deuxième épisode de Cruel Summer est raconté du point de vue de Kate, ce qui permet de mieux comprendre ce qui a conduit à cette mystérieuse tournure des événements. Outre le rôle de Tandy Bowen dans la série Cloak & Dagger, Olivia Holt est connue pour ses rôles dans Tatami Academy, C’est pas moi ! et Runaways.

Chiara Aurelia dans le rôle de Jeanette Turner

Chiara Aurelia est la co-chef de Cruel Summer dans le rôle de Jeanette Turner, une camarade de classe ringarde de Kate qui est accusée de la disparition de la jeune fille. Les accusations viennent du fait qu’elle a fait une fixation sur Kate avant de prendre sa place dans le cercle social de la communauté. Avant d’apparaître dans la série Tell Me Your Secrets, Chiara Aurelia a joué dans Jessie, The Brave, Pretty Little Liars et Agent Carter.

Froy Gutierrez dans le rôle de Jamie Henson

Froy Gutierrez joue le rôle de Jamie Henson, le beau petit ami de Kate et le béguin secret de Jeanette au début de la série. Il est le petit ami de Jeanette dans la ligne temporelle de 1994, qui présente sa transformation populaire majeure. Froy Gutierrez est surtout connu pour avoir joué le rôle de Nolan dans la saison 6 de Teen Wolf.

Harley Quinn Smith dans le rôle de Mallory Higgins

Harley Quinn Smith incarne Mallory Higgins, l’amie proche de Jeanette et une paria lors de la première présentation au public. Lorsque Jeanette devient une fille populaire en 1994, on découvre qu’elle a depuis abandonné ses anciens amis, y compris Mallory. La fille de Kevin Smith est apparue dans plusieurs films de son père, dont Tusk, Yoga Hosers, Jay et Bob contre-attaquent… encore, et un caméo dans Clerks 2, en plus d’un rôle dans Once Upon a Time in Hollywood.

Allius Barnes dans le rôle de Vince Fuller

Allius Barnes complète le groupe d’amis de Jeanette en jouant le rôle de Vince Fuller, un autre camarade de classe ringard. Bien qu’il soit extrêmement loyal, Vince est également laissé pour compte lorsque Jeanette augmente son niveau de popularité. Dans le passé, Allius Barnes a joué de brefs rôles dans PEN15, Unbelievable et Snowfall.

Les seconds rôles de Cruel Summer

Michael Landes dans le rôle de Greg Turner : Le père de Jeanette qui agit comme s’il avait sa vie en main malgré ses défauts persistants. Michael Landes est connu pour son travail dans Destination finale 2 et Miss Marple entre autres.

Sarah Drew dans le rôle de Cindy Turner : La mère de Jeanette, qui était autrefois la fille populaire de son enfance, mais qui se bat aujourd’hui pour garder sa famille à l’abri des ragots. Sarah Drew est surtout connue pour ses rôles dans Everwood, Mad Men et Grey’s Anatomy.

Blake Lee dans le rôle de Martin Harris : Un professeur adoré de ses élèves qui pourrait avoir des problèmes de limites. Lee a récemment joué dans la série Parks and Recreation.

Brooklyn Sudano dans le rôle de Angela Prescott : La barmaid du bar local de Skylin qui a le don d’écouter les clients. Brooklyn Sudano a précédemment travaillé dans Ma famille d’abord et Taken.

La saison 1 de Cruel Summer est dispo en intégralité en streaming sur Amazon Prime Video.