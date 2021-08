Cruel Summer sur Amazon Prime Video : la nouvelle Pretty Little Liars ?

Cruel Summer est sorti depuis peu, mais promet déjà d’être l’une des sorties les plus populaires du mois d’août dans le catalogue streaming de Amazon Prime. Dans l’intrigue, la jeune Kate disparaît sans laisser de trace. Simultanément, une autre fille nommée Jeanette – qui était jusqu’alors inconnue – devient la fille la plus populaire du lycée. Tout cela en se connectant avec les amis, la famille et même le petit ami de Kate. Mystérieux, non ?

Si vous aimez les séries à suspense, vous ne pouvez pas manquer la série avec Chiara Aurelia (Fear Street : 1978), Olivia Holt (Cloak and Dagger) et Froy Gutierrez (Teen Wolf). Bert V. Royal, scénariste de Easy Girl avec Emma Stone, est le showrunner de la série, tandis que Jessica Biel en est la productrice.

De quoi parle Cruel Summer ?

Cruel Summer se déroule dans la petite ville fictive de Skyline, au Texas, où une belle adolescente populaire, Kate Wallis (Olivia Holt), est enlevée sans laisser de trace. En 1995, une jeune fille timide et intello nommée Jeanette Turner (Chiara Aurelia), qui n’a apparemment aucun lien avec Kate, n’est plus considérée comme une fille douce et change complètement de personnalité.

Jeanette prend peu à peu le contrôle de la vie de Kate, de ses amis, de son petit ami, de sa vie sociale, et finit par devenir la fille la plus populaire de l’école. Avec cela, le soupçon que Jeanette a un lien avec la disparition de Kate grandit de façon absurde.

Cruel Summer - Bande-annonce officielle VF | Prime Video

Acteurs de Cruel Summer

Cruel Summer a un casting très diversifié. On y retrouve des visages plus familiers comme Chiara Aurelia (Jessie, Tell Me Your Secrets), Froy Gutierrez (Teen Wolf) et Harley Quinn Smith (Once Upon a Time in Hollywood). Et bien sûr, il y a aussi des noms qui promettent d’être un grand succès dans les années à venir, comme Olivia Holt, qui joue Kate, la fille disparue de la série.

Au fait, petite curiosité : Mika Abdalla a joué le rôle de Kate Wallis dans un pilote de la série qui n’a pas été diffusé. Cependant, après que Freeform ait acheté les droits de distribution de la production, l’actrice a été remplacée par Olivia Holt.

Pourquoi dit-on que Cruel Summer est le prochain Pretty Little Liars ?

Pretty Little Liars est l’une des séries à suspense les plus populaires de la dernière décennie. Vous connaissez probablement déjà l’intrigue de cette production : après la disparition d’une jeune fille, quatre amis commencent à être harcelés par une personne anonyme qui menace de révéler leurs pires secrets. Pour éviter que cela ne se produise, les adolescentes se réunissent pour résoudre la disparition d’Alison.

Et bien sûr, après la révélation de la proposition de Cruel Summer, de nombreuses personnes ont commencé à appeler la série Pretty Little Liars 2.0. Les deux séries parlent de jeunes filles disparues, de sombres secrets et de personnes qui omettent la vérité.

Cependant, nous ne saurons si les séries sont vraiment similaires que lorsque nous aurons regardé Cruel Summer sur Amazon Prime Video, sortie ce vendredi 6 août. Mais si l’on en croit les critiques et le public, ce sera un énorme succès.