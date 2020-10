Croquis utilisés par la police soviétique pour identifier les suspects en fonction de leur origine ethnique, 1960

Cette carte a été utilisée par la police en Union soviétique pour identifier différentes nationalités par phénotypes faciaux. À l’origine, il a été développé par un groupe de criminologues soviétiques basé sur diverses collections de clichés. La date exacte est inconnue, cependant, sur la base de quelques sources soviétiques, ces croquis de visages typiques ont été réalisés en 1960-1965. Dans la nomenclature de l’URSS, les gens n’étaient pas classés en fonction de leur race ou de leur appartenance ethnique.

Les documents de l’URSS portaient deux entrées: grazhdanstvo (citoyenneté): soviétique et nationalnost ‘ (nationalité): arménienne, russe, juive, kazakhe, etc. Cette «nationalité» n’était pas égale à la citoyenneté ou à la résidence dans l’une des RSS constituantes, mais indépendante. Vous pourriez être un citoyen soviétique de «nationalité kazakhe» né et élevé en RSS d’Ukraine.

L’Union soviétique était un pays ethniquement diversifié, comptant plus de 100 groupes ethniques distincts. Selon une estimation de 1990, la majorité était des Russes (50,78%), suivis des Ukrainiens (15,45%) et des Ouzbeks (5,84%).

Tous les citoyens de l’URSS avaient leur propre appartenance ethnique. L’ethnie d’une personne a été choisie à l’âge de seize ans par les parents de l’enfant. Si les parents n’étaient pas d’accord, l’enfant se voyait automatiquement attribuer l’appartenance ethnique du père.

En partie en raison de la politique soviétique, certains des petits groupes ethniques minoritaires ont été considérés comme faisant partie de groupes plus importants, tels que les Mingreliens de Géorgie, qui ont été classés avec les Géorgiens linguistiquement liés. Certains groupes ethniques se sont volontairement assimilés, tandis que d’autres ont été amenés de force. Les Russes, les Biélorusses et les Ukrainiens partageaient des liens culturels étroits, contrairement à d’autres groupes.

Certaines nationalités ont développé un sentiment de nationalisme relativement fort basé sur le ressentiment contre l’incorporation dans l’empire russe (puis soviétique), le mécontentement à l’égard du statut de subordonné au sein de ce système et un certain désir d’autonomie et même d’indépendance.

À la même époque, d’autres nationalités étaient caractérisées par ce que l’on pourrait appeler un sentiment de nationalisme plus faible, qui n’attachait pas une telle importance aux différences historiques, culturelles, territoriales et linguistiques.

Parmi les définitions les plus faibles du nationalisme figuraient la Biélorussie, la Moldavie, et en particulier les populations à majorité musulmane en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au Kazakhstan et au Turkménistan, où des identités religieuses et culturelles qui transcendaient les frontières territoriales coexistaient avec des schémas de sous-développement économique.

(Crédit photo: Archives d’État de la Fédération de Russie).