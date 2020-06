Croissance de l’étude de marché sur les appareils de surveillance continue du glucose – TCAC de 19,2% Les principaux acteurs clés sont | Marché des appareils CGM, comme Dexcom, Abbott Laboratories

La valorisation du marché mondial des dispositifs de surveillance continue du glucose était de 36,45 milliards de dollars en 2018, et elle devrait atteindre 475,24 milliards de dollars d’ici 2026 Rapports et données a publié le rapport de recherche de Continuous Glucose Monitoring Devices Market, une étude qui offre un aperçu méticuleusement étudié des facteurs et des moteurs du marché mondial. Dispositifs de surveillance continue du glucose Le rapport d’étude de marché décrit le dernier scénario de marché avec des tendances mises à jour et la segmentation des produits et services. L’étude fournit des informations cruciales sur la situation du marché, la taille, la part et les facteurs de croissance des dispositifs de surveillance continue du glucose. Cette étude couvre les stratégies des participants à venir, y compris la situation concurrentielle, les ventes, les revenus et la part de marché mondiale des principaux fabricants:

L’étude du marché des appareils CGM postule une intuition constructive à l’échelle mondiale qui inclut les entreprises qui sont les principaux acteurs du marché des appareils CGM, telles que Dexcom, Abbott Laboratories, Pfizer Inc., Inc. Baxter International, Menarini Diagnostics, Johnson & Johnson, Medtronic PLC, Animas Corporation, Novo Nordisk A / S, ARKRAY, Inc., Bayer AG, Terumo Medical Corporation, Echo Therapeutics, Inc .; PLC Medtronic; F. Hoffmann-La Roche Ltd., GlySens Incorporated

Le rapport comprend la dernière couverture de l’impact de COVID-19 sur l’industrie des dispositifs de surveillance continue du glucose. L’incidence a affecté presque tous les aspects du domaine commercial. Cette étude évalue le scénario actuel et prédit les résultats futurs de la pandémie sur l’économie mondiale

Le rapport propose une étude de recherche détaillée du marché des dispositifs de surveillance continue du glucose. Il prend également en compte le paysage concurrentiel, la concurrence sur le marché, la segmentation, les régions dominantes, la croissance régionale, la taille du marché et d’autres facteurs cruciaux pour le marché au cours de la période de prévision. L’étude fournit des données relatives aux processus de fabrication, à l’analyse des coûts, à la structure des prix et à d’autres études impératives pour comprendre le marché des dispositifs de surveillance continue du glucose.

Points saillants du rapport sur les dispositifs de surveillance continue du glucose:

Le rapport comprend la segmentation et la ventilation des informations sur le marché, y compris les principaux participants. Si vous êtes impliqué dans l’industrie mondiale des dispositifs de surveillance continue du glucose ou si vous souhaitez y participer, ce rapport est indispensable. Le rapport fait une étude approfondie sur la part de marché, le taux de croissance, les moteurs du marché, les tendances futures, les contraintes, les opportunités et les défis.

Composante (chiffre d’affaires, en millions USD; 2016-2026)

Pompes à insuline

Émetteurs et récepteurs

Capteurs

Utilisation finale (chiffre d’affaires, en millions USD; 2016-2026)

Les hôpitaux

Paramètres de soins à domicile

Autres

Segmentation continue du marché des appareils de surveillance du glucose par région:

Amérique du Nord

Asie-Pacifique

L’Europe 

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes:

Année historique – 2016-2018

Année de base – 2019

Période de prévision – 2020 à 2027

Les objectifs du rapport sont les suivants:

Évaluer l’état des dispositifs de surveillance du glucose en continu, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs.

Présenter le développement des dispositifs mondiaux de surveillance continue du glucose dans les différentes régions du monde.

Étudier et segmenter stratégiquement les principaux acteurs et analyser de manière approfondie leur plan et leurs stratégies de développement.

Définir, décrire et prévoir le marché par type de produit, marché et régions clés.

Points clés abordés dans le rapport sur le marché mondial des dispositifs de surveillance continue du glucose:

Chapitre 1: Introduction, produit de la force motrice du marché, objectifs de l’étude et portée de la recherche sur le marché des appareils de surveillance continue du glucose

Chapitre 2: Résumé exclusif – informations vitales du marché des dispositifs de surveillance continue du glucose.

Chapitre 3: Dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis du marché des dispositifs de surveillance continue du glucose

Chapitre 4: Dispositifs de surveillance du glucose en continu Analyse des facteurs du marché Porteurs cinq forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie de marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5: Segmentation du marché par type, utilisateur final et région 2016-2018

Chapitre 6: Analyse du marché par segments, par pays et par fabricants avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 7 et 8: Annexe, méthodologie et source de données…A continué

Enfin, le marché des dispositifs de surveillance continue du glucose est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

Sources de données et méthodologie

Les sources d’où nous obtenons nos données impliquent les opinions d’experts du marché mondial des dispositifs de surveillance continue du glucose, y compris les organisations de gestion, les organisations de traitement et les prestataires de services d’analyse de la chaîne de valeur de l’industrie. Toutes ces sources ont été consultées pour recueillir et authentifier des données subjectives et quantitatives et déterminer les prévisions futures pour ce marché.

Dans la méthode de recherche principale élaborée entreprise pour ce rapport, les sources primaires – Enquêtes postales, téléphone, En ligne et Enquête face à face ont été utilisées pour atteindre les aspects qualitatifs et quantitatifs de cette étude de recherche. En ce qui concerne les sources secondaires, nous avons examiné les rapports annuels de l’entreprise, les communiqués de presse, les sites Web, les présentations aux investisseurs, les transcriptions des conférences téléphoniques, les webinaires, les revues, les régulateurs, les douanes nationales et les associations industrielles.

