Critique TV – Upload Saison 1

Martin Carr passe en revue la première saison de Upload ..

Au cours des cinq premières minutes de Télécharger les références culturelles et cinématographiques sont à deux chiffres. Tout de Knight Rider à Vanilla Sky sont touchés alors que c’est tout Réduction des effectifs aurait pu et aurait dû être avec un pli de l’au-delà. Malgré l’invention visuelle, les rappels culturels et les lieux engageants Télécharger ne se sent jamais vaniteux. Greg Daniels qui a rationalisé Le bureau pour le public américain, frappe un home run ici en équilibrant les extraits de commentaires sociaux avec des gags de vue solides et en faisant un signe de tête aux obsessions des médias sociaux.

Robbie Amell puise dans son aimable personnage de tout le monde qu’il a perfectionné Le flash, tandis que le chanteur auteur-compositeur Andy Allo joue Nora à son Nathan. Au-delà du cadre futuriste qui rend hommage à Pénétration du miroir noir et donne un coup de chapeau à Spielberg Rapport minoritaire, Télécharger est toujours emballé avec des touches originales. Il y a des gags de vue glorieusement puérils, des blagues verbales d’une netteté incroyable et des snipes de paysages sociaux plus subtils qui sont de l’or pur.

Ailleurs, Allegra Edwards remplit Ingrid Kannerman de bitchiness flagrante et de vanité en libre-service offrant les lignes de punch baser. Elle peut être un amalgame de consommation des médias sociaux mais aussi de mauvais pieds en portant cet intérêt personnel à de nouveaux niveaux de méchanceté. L’autonomisation et la manipulation peuvent être au cœur de cette dramatique, mais il n’y a pas de références manifestes ou de moments de prédication en pupitre entrelacés pour distraire.

Les profits des entreprises, les coups de pot politiques et notre besoin de validation universelle sont tous sous le feu d’une manière qui ne porte jamais atteinte à la vanité centrale. Il existe des comparaisons avec Le spectacle de Truman et hochements de tête subtils à Spike Jonze Elle, mais Télécharger est beaucoup plus que la somme de ces parties. C’est de la satire bien en vue, tout comme Caroline Aherne Famille Royle fait que des pays entiers regardent quatre personnes ne rien faire avant que le sou ne baisse encore Googlebox.

Pour un spectacle qui se focalise sur nos préoccupations matérielles, la peur de l’échec et le désir de situation financière, Télécharger excelle également dans l’exploration de notre sens spirituel de l’identité. Au cours de cette série, Greg Daniels et ses cohortes divisent habilement les intrigues et montrent clairement qu’il s’agit d’une série de sujets à discuter. En opposition à ce courant intellectuel, ces showrunners se penchent vraiment sur le Avion cahier sur la construction de blagues. Une technique qui nécessite plusieurs visionnages pour apprécier pleinement la quantité de matériel pressé à l’écran.

Cependant, au-delà de ces sifflets et cloches Télécharger s’appuie lentement sur une configuration de comédie romantique mignonne, fournissant de la substance au-delà des gags de vue imaginatifs. Il touche à la conscience sans être arty, dissèque la mémoire sans devenir mawkish et met en lumière les notions de succès tout en nous donnant une perspective. Ricky Gervais est peut-être arrivé le premier avec le littéral Vie après la mort, mais Télécharger parvient à équilibrer cette préoccupation universelle en quelque chose avec des quantités égales de véritable pathos.

Pour ceux qui aiment leur divertissement sans feuille de route, une grande conscience de soi et suffisamment de gomme pour nous frotter littéralement les obsessions récentes, il y a de pire endroits pour commencer. Pour ceux qui aiment courir à une vitesse différente, il y a un joyau sur le canal 5 appelé C’est ta faute, je suis grosse.

Disponible pour diffuser sur Amazon Prime à partir du 1er mai.

Martin Carr